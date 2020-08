Lady Gaga: Cette nouvelle couleur de cheveux ravit ses fans!

17/08/2020 19h00

Qui ne connaît pas de limites en matière de style? Lady Gaga, bien sûr. La superstar est actuellement passionnante avec une nouvelle couleur de cheveux et ressemble à une sirène.

Courte, longue, colorée, collée, poudrée ou branchée: Quand il s’agit de la splendeur des cheveux, Lady Gaga (34 ans) ne cesse d’expérimenter et de se réinventer. Il n’est donc pas étonnant qu’après une longue phase blonde platine, un changement ait été nécessaire. Et une couleur!

Lady Gaga donne la sirène

La chanteuse présente le résultat de sa dernière visite chez le coiffeur sur Instagram: Il n’y a pas de différence de longueur, mais au lieu d’une blonde platine, la crinière brille désormais dans des tons vert et turquoise irisés et rappelle une sirène. Les 43 millions de followers de Lady Gaga sont aux anges. “Wow, j’aime ça”, “La couleur des cheveux – dans le vrai sens du mot un rêve” et “Belle” ne sont que quelques-uns des compliments.

Source: instagram.com

Aussi intéressant:

La couleur des cheveux rappelle la mère décédée

La nouvelle couleur a même un nom: Suzie’s Ocean Blonde. La nuance et le nom viennent du styliste régulier de Gaga, Frederic Aspiras – à la mémoire de sa mère. Mère et fils ont honoré le chanteur avec un message touchant: Bonjour Aquarius, voici la couleur de cheveux marteau de Frederic Aspiras – du nom de sa mère décédée récemment … la blonde de mer de Suzie. Je t’aime freddie […] c’était une portion supplémentaire très spéciale de glamour avec amour.

Source: instagram.com

Gaga a aidé à développer “Ocean Blonde”

En tant que créateur de perruques et styliste, Frederich Aspiras fait partie de la Team Gaga depuis 2009. Sur Instagram, il révèle à quel point sa petite amie l’a aidé à voir la lumière au-dessus «des nuages ​​noirs de douleur» après le décès de sa mère en juin. Gaga lui rappela quelque chose que sa mère lui avait dit il y a des années sur l’importance. À savoir faire ce que vous aimez le plus. La couleur “Ocean Blonde” est née de ce voyage émotionnel.

Gaga aime aussi être excentrique en matière de maquillage

Non seulement en ce qui concerne les cheveux, Lady Gaga l’aime excentrique. Elle suit également ses propres règles en matière de maquillage. Sa maquilleuse Sarah Tanno l’a révélé dans une interview avec le magazine «InStyle». Le résultat peut sembler très spécial, mais ne prenez pas trop de temps. «Gaga pense que c’est mieux si j’applique son maquillage en cinq minutes avec deux produits au lieu de prendre une heure», explique Tanno. La maquilleuse travaille avec le musicien d’exception depuis 2009 et est désormais non seulement la directrice artistique de la marque de maquillage Haus Laboratories de Gaga, mais aussi une amie proche.