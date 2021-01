Lady Gaga, célèbre tueuse d’écran, a étudié pour jouer la comtesse dans «  AHS  »

Avant American Horror Story: Hôtel, Lady Gaga est apparue dans Sin City 2: Une dame à tuer pour et Tués à la machette, Pourtant, son rôle de la comtesse dans l’anthologie de Ryan Murphy a marqué sa première incursion significative dans le théâtre. Et, capturer facilement le vampire impitoyable, suceur de sang et fou de sexe a valu au chanteur de «Shallow» un Golden Globe. Gaga s’est immensément préparée pour le rôle, étudiant quelques tueurs mémorables à l’écran pour découvrir son personnage.

Variety a noté que Ryan Murphy voulait que le personnage de Gaga soit «plus salope, plus méchant, plus sobre». Et, Gaga aspirait à faire apparaître une telle pièce «sans effort». Par conséquent, elle a commencé à analyser certains des plus grands meurtriers à l’écran de l’histoire du cinéma. Elle a étudié Norman Bates of Anthony Perkins Pyscho et Anthony Hopkins ‘ Hannibal Lecter de Le silence des agneaux. Elle a également étudié Robert Durst de Le Jinx – une série documentaire en six parties qui a suivi un millionnaire réel soupçonné (mais jamais accusé) de trois meurtres. Alors, jetons un coup d’œil à chacun.

Anthony Perkins comme Norman Bates dans ‘Psycho’

Psycho a jeté les bases des nombreux thrillers psychologiques avec des fins de torsion qui suivraient. Le chef-d’œuvre de Hitchcock mettait en vedette Perkins en tant qu’homme atteint de trouble dissociatif de l’identité (alors appelé trouble de la personnalité multiple). Comme l’ont révélé les derniers instants du film, il s’est habillé comme sa mère dont le cadavre est resté momifié dans la cave à fruits.

Bien que dérangé et meurtrier, Bates était assez calme et recueilli en tant que directeur d’hôtel. Il pouvait à la fois charmer et intimider – basculant de manière transparente entre un jeune homme doux et un agresseur effrayant et imprévisible. Ainsi, il était logique que Gaga étudie la performance de Bates, car The Countess est une version modernisée et féminisée d’une dualité similaire – basculant entre le flirt et la violence.

Anthony Hopkins comme Hannibal Lecter dans « Silence of the Lambs »

Hannibal Lecter d’Anthony Hopkins est un tueur en série cannibale Le silence des agneaux. Ainsi, il y a un lien immédiatement évident avec le personnage de Gaga dans AHS. La comtesse et Lecter se nourrissent de leurs victimes. Et il est facile d’imaginer que Lady Gaga livre une scène similaire au moment des «fèves» dont beaucoup se souviennent Silence, dans lequel le tueur discute de la préparation d’un repas avec le foie d’une victime comme plat principal.

Pourtant, c’est le regard menaçant de Hopkin – un regard qui semble regarder à travers la caméra et dans l’âme du spectateur – qui rend sa performance frissonnante. C’est un regard qui s’est probablement assis avec Gaga lors de la découverte de l’expression reposante de la comtesse pour le combat verbal.

Gaga a également étudié le triple meurtrier présumé Robert Durst de « The Jinx »

Le Jinx, contrairement aux films ci-dessus, était basé sur la véritable histoire de l’héritier de l’immobilier américain et du tueur en série présumé Robert Durst. Gary Napoli a décrit une version de l’homme dans la mini-série HBO, Le Jinx.

La série documentaire en six parties présentait le vrai Durst, ainsi que des acteurs dépeignant l’homme, et elle est basée sur environ une décennie de recherche. Durst n’a jamais été condamné. Ainsi, un tel individu a probablement donné à Gaga une perspective différente – un point de vue en dehors du tout à fait fictif et dans le monde moins tranchant, coupable et non coupable du vrai crime odieux.