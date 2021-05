Lady Gaga célèbre les 10 ans de «  Born This Way  » et du prédicateur gay noir qui l’a inspiré

Tout en célébrant le 10e anniversaire de son deuxième album studio, « Born This Way », Lady Gaga a partagé davantage sur qui a inspiré la collection de musique stimulante et sa chanson titre à succès.

Dimanche, le maire de West Hollywood a déclaré le 23 mai, date de sortie de l’album, « Born This Way Day » et a décerné à Gaga une clé de la ville. La célébration a donné le coup d’envoi aux festivités de la fierté de West Hollywood, alors qu’une peinture de rue colorée du titre de l’album a été dévoilée sur Robertson Boulevard.

Gaga a partagé la célébration sur les réseaux sociaux, remerciant l’archevêque Carl Bean d’être la personne derrière le message «Born This Way».

« Born This Way, ma chanson et mon album, ont été inspirés par Carl Bean, un activiste religieux noir gay qui a prêché, chanté et écrit sur le fait d’être » Born This Way « », a écrit Gaga à côté de photos d’elle-même lors de la cérémonie de dimanche. « Notamment, ses premiers travaux remontent à 1975, 11 ans avant ma naissance. »

Born This Way, ma chanson et mon album, ont été inspirés par Carl Bean, un activiste religieux gay noir qui a prêché, chanté et écrit sur le fait d’être «Born This Way». Ses premiers travaux remontent notamment à 1975, 11 ans avant ma naissance. pic.twitter.com/92oIuPQYHs – Lady Gaga (@ladygaga) 24 mai 2021

Bean – un chanteur ouvertement gay de Motown et de disco qui a créé plus tard le Unity Fellowship Church Movement à Los Angeles, qui accueille et soutient les Afro-Américains gays, lesbiennes et transgenres – a chanté la chanson « I Was Born This Way » en 1977.

La chanson a été rapidement adoptée comme un hymne de libération gay, avec des paroles comme « Oui, je suis gay / Ce n’est pas un défaut, c’est un fait / Je suis né de cette façon » et « Je suis heureux / Je suis insouciant / et je suis gay / je suis né de cette façon. » La chanson est apparue pendant 8 semaines sur le palmarès Billboard’s Dance Club Songs et a culminé au n ° 15 en 1978.

En 2010, Bean a publié une autobiographie intitulée «I Was Born This Way», qui raconte son parcours de sensation musicale à militant du sida au franc-parler en passant par le chef d’église.

Carl Bean a publié une autobiographie en 2010. Amazone

En tant que prédicateur, Bean partage une «théologie progressiste globale», selon le site Web de son autobiographie, avec un accent sur l’activisme social et l’amour pour tout le monde. Le message de son église est un message de grâce, se concentrant sur la façon dont «Dieu est pour tout le monde».

Dans une vidéo faisant la promotion de son livre, Bean a déclaré qu’il avait « toujours été hors du placard » et n’avait jamais caché son identité d’homosexuel.

«Je n’ai pas peur d’être honnête sur qui je suis», a déclaré Bean dans la vidéo, qui a été téléchargée sur YouTube par Simon & Schuster en 2009. «Je m’attends à être appelé à en parler, à contester, probablement débattu, mais Je sais que cela donnerait à beaucoup de gens la permission d’être honnête sur qui ils sont. Dieu est amour, et l’amour est pour tout le monde. «

Dans un deuxième tweet, Gaga a remercié Bean pour «des décennies d’amour implacable, de bravoure et une raison de chanter». Elle a également partagé une publication similaire sur Instagram.

« Pour que nous puissions tous ressentir de la joie, parce que nous méritons la joie », a écrit la pop star. « Parce que nous méritons le droit d’inspirer la tolérance, l’acceptation et la liberté pour tous. »

En rapport: