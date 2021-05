Lady Gaga canalise Phoebe pour le duo ‘Smelly Cat’ lors de la réunion ‘Friends’

Phoebe Buffay et les Hairballs ont un nouveau membre du groupe!

Ou, au moins temporaire. Comme les fans de « Friends » l’ont peut-être remarqué lors de la réunion de la sitcom classique, qui a chuté sur HBO Max jeudi, Lisa Kudrow (Phoebe) n’a pas laissé passer l’opportunité pour une autre interprétation de son morceau emblématique « Smelly Cat ».

Seulement cette fois, elle a eu un peu d’aide supplémentaire!

Pendant le segment de la réunion, Kudrow était assise sur le canapé Central Perk avec sa guitare, faisant rire le public avec une interprétation acoustique sincère de « Smelly Cat », quand qui devrait entrer mais …

Lady Gaga!

Vêtue d’un manteau rose vif et orange funky, avec ses cheveux blonds tirés en arrière dans une torsion, Gaga a ouvert la porte Central Perk et a noté comment elle passait et portait une guitare quand elle a entendu Kudrow chanter.

Lisa Kudrow et Lady Gaga obtiennent leur « Smelly Cat » lors de la réunion « Friends ». Gracieuseté de HBO Max

« Besoin d’aide? » demanda-t-elle, et Kudrow (canalisant Phoebe) semblait un peu réticente, mais la laissa prendre place et se lancer.

« Smelly Cat » était juste l’une des chansons amateurs de Phoebe, dont la plupart elle a joué à Central Perk. Il a été créé lors de la deuxième saison en 1995 et a été écrit par Adam Chase, Betsy Borns, Kudrow et Chrissie Hynde des prétendants (qui a participé à l’épisode). Il y avait même un clip vidéo!

Mais revenons à 2021, où le Gaga, lauréat d’un Oscar et d’un Grammy possédé cette chanson, frappant toutes les notes aiguës avec autorité. « Pas mal, » dit Kudrow, et ils commencèrent un duo de va-et-vient. Gaga a même eu un geste de la main (qui rappelle celui de son film « A Star Is Born ») pour suivre la ligne « et vous n’êtes pas l’ami de ceux qui ont le nez. » Et puis une nouvelle dimension s’est ouverte alors que six chanteurs en robe bleue se sont promenés et ont fourni une interprétation glorieuse du refrain!

Les dames ont suivi le courant, le public est devenu fou … puis Kudrow a plaisanté: « Je pense toujours que c’est mieux quand il n’y a que moi. »

Plus tard, Gaga a dit à Kudrow qu’elle aimait être « la différente » dans la série, tandis que Kudrow lui a rendu les accessoires: « Merci de l’avoir emporté. »

Vive la différence! Et, vive « Tu Pue Le Chat! »