Lady Gaga annonce un nouveau remix de son album « Chromatica »

Lady Gaga a annoncé la sortie de « Dawn of Chromatica », un nouvel album de remix de son sixième album studio sorti à la mi-2020, avec des versions renouvelées de chacun de ses morceaux avec la collaboration d’un large éventail d’artistes invités.

Lady Gaga a signalé l’arrivée de « Dawn of Chromatica » ce vendredi 3 septembre prochain sous la production de BloodPop, compositeur et producteur de musique avec qui la chanteuse a collaboré à la réalisation de « Chromatica ». Rina Sawayama, Charli XCX et Bree Runway ne sont que quelques-uns des artistes qui ont été façonnés pour ce nouvel album de remix.

Lady Gaga a partagé via ses réseaux sociaux l’art que cette nouvelle version de « Chromatica » présentera, présentant la chanteuse sur fond vert, entourée d’étranges dents de gencives roses avec une étrange formation violette sur les côtés, suivant une esthétique similaire à la celui que la chanteuse figurait sur son album original.

Au cours du mois dernier, la chanteuse de synth pop Grimes a noté qu’elle apparaîtrait sur ce nouvel album de remix, assurant à ses fans sur Discord : « J’ai raté la date limite mais il était tard, donc je peux faire mon monologue. » Cependant, il convient de noter que l’artiste ne figure pas sur la tracklist officielle présentée par Gaga aujourd’hui.

Récemment, une source proche de Gaga et du chanteur Elton John, a révélé à The Sun qu’ils préparaient tous les deux une nouvelle collaboration qui a été décrite comme « une chanson pop-dance qui va à des niveaux extrêmes de basse et de percussion », notant que le les fans des deux artistes ne sont pas préparés à cela.

Avant l’annonce de la retraite du légendaire chanteur Tony Bennett, Lady Gaga a préparé avec lui un deuxième album collaboratif intitulé « Love for Sale », dans lequel tous deux interprètent certaines des chansons les plus marquantes du compositeur américain Cole Porter, annonçant sa vente. le 1er octobre.