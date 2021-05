Lady Gaga a-t-elle eu un bébé? Une chanteuse discute de la grossesse après avoir été violée

Lady Gaga parle des suites du viol d’un producteur de musique à l’âge de 19 ans.

L’artiste lauréate d’un Grammy est apparue dans le premier épisode de «The Me You Can’t See» de Prince Harry et Oprah Winfrey pour parler de son expérience du SSPT, une crise de santé mentale qu’elle a qualifiée de «pause psychotique» et de tomber enceinte après le agression.

Gaga était émue tout au long de l’interview lorsqu’elle a révélé un récit déchirant de l’attaque.

« J’avais 19 ans et je travaillais dans l’entreprise, et un producteur m’a dit: » Enlève tes vêtements « », a-t-elle dit.

«Et j’ai dit non. Et je suis parti, et ils m’ont dit qu’ils allaient brûler toute ma musique. Et ils ne se sont pas arrêtés. Ils n’ont pas arrêté de me le demander, et je me suis juste figé et j’ai juste – je ne le fais pas. Je m’en souviens même pas. «

Gaga a révélé qu’elle était tombée enceinte après avoir été violée.

Gaga s’est ouverte sur les effets à long terme de l’incident sur la santé mentale, qui, selon elle, se sont manifestés par des maladies physiques et des douleurs chroniques.

Le point culminant de ce traumatisme et la découverte qu’elle était enceinte invoquent une douleur physique qui la suivit même des années plus tard.

Elle se souvenait être allée à l’hôpital plusieurs années après l’attaque pour douleur et engourdissement avant de se rendre compte que cela était lié à son viol.

«J’ai été malade pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines après», dit-elle. «Et j’ai réalisé que c’était la même douleur que j’ai ressentie lorsque la personne qui m’a violée m’a déposé enceinte dans un coin de la maison de mes parents parce que je vomissais et que je vomissais.

Lady Gaga a-t-elle eu un bébé?

Lady Gaga n’a pas d’enfants à notre connaissance.

Gaga n’est pas entrée dans les détails sur la grossesse ou l’identité de son violeur. Elle a dit qu’elle respectait les survivants qui nomment leurs agresseurs, mais a dit: «Je ne veux plus jamais faire face à cette personne.»

Elle a été naturellement privée de certains aspects de son histoire de survie, prenant la décision de ne pas divulguer les conséquences du viol ou de sa grossesse.

Gaga a cependant souligné le traumatisme physique supplémentaire de la grossesse liée au viol qui n’a fait qu’aggraver son traumatisme émotionnel.

«Cela a complètement changé qui j’étais. Cela a changé mon corps, cela a changé mes pensées », a-t-elle dit.

Dans une interview séparée avec Oprah en 2020, elle a également discuté de cette douleur.

«Je ne me suis jamais occupé de ça, et puis tout à coup, j’ai commencé à ressentir cette incroyable douleur intense dans tout mon corps qui imitait la maladie que j’ai ressentie après avoir été violée.

Un tiers des victimes de viol souffrent d’un trouble de stress post-traumatique, ce qui les rend 5,5 fois plus susceptibles de souffrir de cette maladie mentale que la population générale.

En outre, près de 3 millions de femmes aux États-Unis ont subi une grossesse liée à un viol.

Lady Gaga a condamné l’interdiction des avortements en cas de viol.

Gaga critique ouvertement la législation anti-avortement. Elle a tenté une loi de 2019 en Alabama qui interdisait effectivement l’avortement dans tous les cas, sauf dans quelques cas.

La loi, qui autorise l’avortement dans les cas où la grossesse est un risque pour la vie de la mère, interdit l’avortement en cas de viol.

Gaga a qualifié l’interdiction d ‘«outrage» et de «parodie».

«Et d’autant plus odieux qu’elle exclut ces [who] ont été violées ou subissent un inceste non consensuel ou non », a-t-elle ajouté.

L’avocat de Kesha a allégué que le Dr Luke avait agressé Lady Gaga.

En 2014, après que Gaga eut fait connaître pour la première fois une agression sexuelle, un avocat représentant la chanteuse Kesha a accusé un producteur de musique, le Dr Luke, d’avoir également abusé de Gaga.

Kesha a été impliqué dans une affaire très médiatisée contre le Dr Luke après l’avoir accusé de l’avoir violée à plusieurs reprises.

Gaga a nié l’affirmation selon laquelle elle aussi était une victoire du Dr Luke.

Mais, en 2019, Gaga a témoigné qu’elle avait travaillé avec le Dr Luke et a expliqué qu’elle avait été informée de l’agression présumée de Kesha par Kesha elle-même. Les deux femmes s’étaient rencontrées au home studio de Luke où Kesha ne portait que ses sous-vêtements.

«J’ai fait mon point de vue sur lui et sa réputation quand je l’ai vue dans cette arrière-salle. C’était une image qui – de quelque chose qui m’est arrivé, et je sentais et savais dans mon cœur qu’elle disait la vérité, et je la crois », a-t-elle déclaré à un tribunal.

Gaga envisage de devenir mère à l’avenir.

L’acteur « A Star Is Born » a fait preuve de résilience après avoir évoqué ses abus et ses traumatismes ultérieurs, mais a partagé dans le passé qu’elle prévoyait de devenir mère à ses propres conditions.

En 2020, elle s’est dite «enthousiasmée» par la perspective du mariage et de la parentalité.

«J’ai hâte d’être maman. N’est-ce pas incroyable ce que nous pouvons faire? Nous pouvons retenir un humain à l’intérieur et le faire grandir. Ensuite, il sort, et c’est notre travail de le maintenir en vie », a-t-elle ajouté.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et les divertissements. Suivre son Twitter pour plus.