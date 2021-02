Lady Gaga a subi le vol de ses deux chiens: une vidéo choquante montre l’agression

Lady Gaga traversant un moment personnel difficile depuis mercredi soir parce que ses deux bulldogs ont été volés alors que leur marcheur traversait Hollywood avec eux. Le gardien était abattu par des criminels et blessé. A commencé un recherche désespérée qui comprend une récompense millionnaire pour la livraison des animaux de compagnie. On lui a même dit comment procéder si vous les trouviez. Voir!

Selon les rapports de police, marcheur Ryan Fischer il a été intercepté par des voleurs dans une voiture environ 22 heures et il a été abattu qui l’a laissé au sol. Les assaillants ont pris les deux chiens de l’actrice nommés Koji et Gustav, mais ils ne pouvaient pas faire la même chose avec Miss Asie parce qu’il s’est échappé et plus tard, il a été récupéré par les forces de sécurité. Des vidéos de surveillance ont été diffusées là où la résistance de la victime a été vue et le coup de feu a été entendu.

Vidéo: le vol des chiens de Lady Gaga à Los Angeles

La vidéo de surveillance suivante montre le moment où les chiens de Lady Gaga ont été emmenés et son promeneur de chien a été abattu.

La récompense millionnaire que Lady Gaga a donnée pour récupérer ses chiens

Gaga est actuellement à Rome sur le tournage du nouveau film de Ridley Scott, Gucci. Là, il partagera le casting avec Al Pacino, Adam Driver, Jack Houston, Reeve Carney et Jared Leto. Le bonheur de retourner au cinéma a été terni dans les dernières heures et à la réception de la nouvelle du vol, il a pris des mesures à ce sujet: mettre une récompense de 500 mille dollars pour livrer les animaux vivants.

L’artiste a précisé qu’elle paierait l’argent « pas de questions » celui à qui les livre. Bien que vous ne puissiez pas porter plainte pour vol, Fischer devra le faire pour l’attaque armée. Selon le Daily Mail, le capitaine de police de Los Angeles, Jonathan Tippett, Il a assuré que le travailleur de 30 ans survivrait aux blessures.

Miss Asia a été récupérée par la police (TMZ)



Que devez-vous faire si vous trouvez les chiens de Lady Gaga?

TMZ a rapporté que toute personne avec les chiens peut utiliser l’e-mail suivant pour les informer et collecter le demi-million de dollars: [email protected]. Les autorités travaillent toujours pour trouver les voleurs dans Hollywood, Los Angeles ou à défaut pour les animaux de compagnie.

On ne sait pas non plus si les chiens de Gaga étaient la cible d’être la propriété de la célèbre actrice ou à cause du prix élevé des bouledogues français. La race est très demandée ces jours-ci et peut être vendue jusqu’à 10 000 € s’ils ont une lignée généalogique.

25 février 2021

La nouvelle a fait sensation parmi les fans de la pop star, qui ont montré leur solidarité pour ce qui s’est passé et ont également fait campagne pour aider à la recherche.