Lady Dimitrescu: 8 détails importants sur la grande dame vampire dans Resident Evil Village

Franchise de jeux vidéo de longue date, Resident Evil, est de retour avec un autre épisode et les médias sociaux sont en feu sur le nouveau méchant principal: Alcina Dimitrescu, alias Tall Vampire Lady.

L’engouement pour Dimitrescu est de retour maintenant que le jeu est sorti le vendredi 7 mai 2021. Les fans peuvent enfin mettre la main sur une copie pour assister à Lady Dimitrescu dans sa «vraie forme».

Cette figure féminine dominante vous poursuit dans son château en essayant de vous empaler pour avoir gâché ses plans glorieux. Qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer? Les joueurs peuvent esquiver et esquiver autant qu’ils le souhaitent, mais se faire prendre par elle est inévitable, et même bien accueilli par certains.

Alors que les joueurs et les membres apprécient leurs nombreuses tentatives (volontairement infructueuses) pour s’éloigner de cette icône du jeu, nous sommes ici pour approfondir ce qui rend ce personnage féminin si attrayant.

Voici quelques-unes de ses nombreuses réalisations, ainsi que plus d’informations sur qui elle est et son rôle dans l’histoire du jeu.

Voici quelques détails sur Lady Dimitrescu, la grande vampire emblématique de Resident Evil.

1. Ce château dans lequel vous vous trouvez? C’est en fait la sienne.

Plus précisément, c’est le château de la famille Dimitrescu dont elle a hérité. Construit à l’origine au 15ème siècle pour se défendre contre l’Empire ottoman en Europe de l’Est, le château est tombé sous le contrôle de Dimitrescu.

Indépendamment de la façon dont elle est venue par là, elle maintient une emprise de fer sur les gens de la région en raison de ses alliances avec d’autres familles nobles de la région et de sa cruauté infâme.

2. Seules les femmes sont autorisées à travailler pour elle.

Toute personne qui travaille sous elle et ses trois filles dans le château est une femme. Parlez de l’autonomisation des femmes.

Lady Dimitrescu méprise en fait les hommes, qualifiant Ethan Winters (votre personnage) de «stupide manthing» alors qu’elle poursuit votre personnage dans le château. À la lumière de son dialogue, il est logique qu’elle n’embauche que des femmes.

3. Lady Dimitrescu est une propriétaire d’entreprise fière et prospère.

Sanguis Virginis, latin pour «Maiden’s Blood», est le nom de la célèbre marque de vin de Dimitrescu. Ce vin rouge riche est en fait élaboré et mis en bouteille au château de Dimitrescu.

Pouvez-vous deviner quel pourrait être l’ingrédient principal de la marque de vin d’un vampire? Je vais vous donner un indice – ce n’est pas du raisin.

C’est exact! C’est le sang de ses ennemis. De plus, chaque fois qu’il est temps de remplacer des membres de son personnel, elle tue les anciens ouvriers et utilise également leur sang pour le vin.

4. Elle n’a pas toujours été la grande dame vampire que nous connaissons et aimons.

Alcina Dimitrescu était en fait un être humain normal avant de rejoindre une secte. Né avec une maladie héréditaire du sang, Dimitrescu a été converti en vampire par la divinité «Mère Miranda» et a obtenu la vie éternelle.

Cependant, comme elle avait une maladie du sang préexistante, sa transformation en vampire l’a obligée à consommer d’énormes quantités de sang pour se maintenir – c’est ce qui a entraîné sa petite poussée de croissance.

Selon le directeur artistique du jeu, Tomonori Takano, avec un chapeau à larges bords et des talons hauts, elle mesure 9’6 ”(2,9 m) de hauteur.

5. C’est une mère attentionnée.

Ses trois «filles», Daniela, Bela et Cassandra, ne sont pas du tout ses filles. Ce sont des femmes qu’elle a mutées avec succès peu de temps après être devenue vampire, et il y a une bonne nouvelle – elles sont toutes aussi métalliques qu’elle.

Ils l’aident dans sa cave et son processus de mise à feu, et tourmentent également Ethan Winters et le personnel du château. Lorsque Winters doit inévitablement combattre ses filles, Alcina jure de le tuer pour avoir blessé sa famille. Elle s’en soucie vraiment.

6. L’inspiration derrière son personnage n’est pas très surprenante.

Dans une interview avec USA Today, il a été révélé que le directeur artistique Tomonori Takano avait plusieurs inspirations pour la puissante Lady Dimitrescu.

Morticia Addams d’Anjelica Huston de la famille Addams, ainsi qu’Elizabeth Báthory, une noble hongroise du 16ème siècle qui a été étiquetée par le Guinness World Records comme l’un des tueurs en série les plus prolifiques de l’histoire – connue pour cibler les jeunes femmes.

Il est logique que ces deux femmes fortes (et effrayantes) aient contribué à inspirer le personnage.

7. Dimitrescu est un nom historique dérivé de la déesse grecque Déméter.

Sautant dans une petite histoire de vampire avec celui-ci, Dimitrescu est en fait un nom de famille courant dans certaines parties de l’Europe de l’Est, en particulier la Roumanie.

La Roumanie, qui est sans aucun doute le lieu où se déroule le jeu, abrite une grande partie de l’histoire vampirique, y compris la Transylvanie et la maison de Vlad l’Empaleur.

Déméter est la déesse de la récolte et de l’agriculture, et elle inspire le nom Dimitrescu parce que notre méchant est: 1. Un vampire en Roumanie, et 2. récolter le sang des fermiers dans les villages autour de son château. C’est un double sens.

8. Il est difficile de rester loin d’elle.

Elle vous chasse impitoyablement avec ses ongles en forme de griffes partout dans son château pendant que vous essayez de vous échapper. Pas seulement dans le jeu, mais aussi sur les réseaux sociaux. Eh bien, peut-être sans les griffes.

Elle est un personnage percutant et est mieux étoffée que la plupart des méchants de Resident Evil, ce qui améliore l’expérience de l’histoire du jeu.

En dépit d’être une méchante et son comportement quelque peu cruel, il y a beaucoup à aimer chez Lady Dimitrescu; elle détient beaucoup de pouvoir en Europe de l’Est, a sa propre entreprise et fait avancer les choses.

Sans oublier qu’elle est aussi une femme incroyablement dominante qui laisse les gens partout la convoiter et souhaiter qu’elle marche dessus – et ils ne plaisantent pas. Il y a quelque chose à dire quand un personnage féminin puissant secoue la communauté des joueurs à prédominance masculine comme celle-ci.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et les nouvelles, la justice sociale et les relations.

