Lady Di, la femme qui a fait la différence

En ces temps, parler de monarchie semble quelque peu impensable, mais en Europe, ils sont toujours plus pertinents que jamais. Et, l’un des plus importants est, sans aucun doute, celui du Royaume-Uni. Le trône, qui a commandé Elizabeth II pendant 70 ans, est toujours très respecté dans son pays. Mais, qui a su marquer l’histoire proprement dite des Windsor n’était ni plus ni moins que Dame di.







Né le 1er juillet 1961 à Sandringham, Dame di Elle était la fille du comte de Spencer, Jean VIII et de l’honorable Frances Roche. Bien qu’au-delà d’être une aristocrate, sa vie a complètement changé lorsqu’en 1977, elle a rencontré le prince Charles de Galles. L’héritier du trône et premier-né de la reine et de Philippe d’Édimbourg était en couple avec sa sœur aînée, Lady Sarah, qui était la cause de leur présentation.

Cependant, ce n’est qu’en 1980 que Dame di il fut définitivement introduit dans la monarchie britannique. Après avoir noué une tendre amitié avec le Prince, elle finit par s’accoupler avec lui, se fiancer, puis se marier sans savoir que ce serait son pire cauchemar. Le 29 juillet 1981, l’abbaye de Westminster s’est habillée de blanc pour recevoir les princes de Galles le jour de leur mariage.

Lady Di et le prince Charles le jour de leur mariage. Photo : (Getty)



Bien que le mariage n’ait pas duré plus de onze ans puisqu’en 1992, la séparation officielle des deux a été confirmée de sorte que, plus tard, en 1995, leur divorce légal est devenu effectif. Et donc, Dame di elle a commencé une nouvelle vie loin de la famille royale, mais pas entièrement : ses deux fils, William et Harry, étaient toujours des membres supérieurs des Windsors. Pour cette raison, son lien avec Elizabeth II et même son ex-mari, devrait continuer d’être cordial.

Cependant, le 31 août 1997, lorsque Diana a commencé à reconstruire sa vie et a semblé, du moins pour les médias, sourire à nouveau, la nouvelle a secoué le monde. A Paris, en France, la princesse a été impliquée dans un accident de voiture avec son partenaire, Dodi Al Fayed, et son chauffeur, Henri Paul. Et, sous l’œil vigilant de toute l’Angleterre, Buckingham Palace a confirmé que la mère de William et Harry ne pouvait pas être sauvée.

Le dernier hommage à Lady Di. Photo : (Getty)



Vingt-quatre ans se sont écoulés depuis cet événement tragique, mais l’ancienne duchesse de Cornouailles est toujours plus pertinente que jamais. Dans la mémoire des Anglais, dans la mémoire de l’Europe et du monde : eh bien, elle était la seule à savoir défier toutes les normes protocolaires. Et, bien qu’à cette époque, ses enfants n’avaient que 12 et 15 ans, ce sont eux qui se souviennent le plus de l’héritage que leur a laissé leur mère puisque, chaque fois qu’ils en ont l’occasion, ils l’honorent.

Par conséquent, cette journée ne pouvait pas être l’exception. Après l’incroyable statue découverte le jour de ses 60 ans, voilà que les ducs ont décidé de faire de même, mais à distance.