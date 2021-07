Lady Di a prédit le prince Harry, la couronne le prendra-t-elle ?

Depuis son arrivée sur Netflix, La Couronne est devenu l’une des séries les plus réussies au monde. À tel point que, pour l’année prochaine, le strip, créé par Peter Morgan, devrait présenter une nouvelle saison qui, en fait, pourrait devenir l’une des plus détestées par la famille royale britannique, mais l’une des plus attendues. fans puisqu’elle se reflétera, selon l’ordre chronologique, de la décennie des années 90 jusqu’aux années 2000.







C’est-à-dire, compte tenu de l’histoire des Windsor, La Couronne expliquera ce qui s’est passé avec Lady Diana, mais pas seulement sa séparation avec le prince Charles et tout ce qui a impliqué dans sa vie, mais aussi son interview controversée avec la BBC en 1995 et sa mort en 1997. Et c’est, c’est précisément pour C’est pour cette raison que Buckingham Palace a déjà manifesté son désaccord, affirmant que la série traitera de problèmes qui restent pour eux une plaie ouverte.

Cependant, il convient de noter que la production la plus chère de Netflix continue d’ignorer les demandes de redevances. Mais maintenant, on sait qu’il continue également d’ignorer certains détails de l’histoire qui, après tout, pourraient favoriser la reine Elizabeth II et la sienne puisque l’une d’entre elles concerne exclusivement le prince Harry et sa famille.

Lady Di et ses enfants. Photo : (ShutterStock)



Plus d’une fois, Peter Morgan a déclaré qu’à son avis, le duc et la duchesse de Sussex avaient encore un long chemin à parcourir et ne pouvaient donc pas encore inclure leur histoire dans la série. Cependant, il a maintenant été révélé que Lady Di, la mère du prince Harry, connaissait bien son avenir et, ce petit détail, pourrait être la clé pour le traduire dans l’histoire de La Couronne.

C’est précisément dans l’interview de 1995 à la BBC, la même qui est aujourd’hui dans l’œil de la polémique, que la princesse déclara : « William ressemble beaucoup à son père, il est plus traditionnel et rationnel, mais Harry. il est comme moi« . Et, sans aucun doute, il ne s’était pas trompé puisque le duc de Sussex était celui qui a suivi ses traces, laissant la royauté de côté et privilégiant le bien-être de sa famille.