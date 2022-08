L’adresse insolite donnée à Brad Pitt dans un film

Après la grande première de Train à grande vitesseoù Brad Pitt a retrouvé David Leitch après avoir fait une apparition dans piscine morte 2 et partageant des années sur les plateaux où le réalisateur servait de cascadeur, plusieurs interviews que le casting a données dans le cadre de la tournée de presse ont commencé à circuler. L’un d’eux avait pour protagonistes Brad Pitt, Aaron Taylor-Johnson et Bryan Tyree Henrylors d’une réunion qui s’est terminée par une confession particulière du protagoniste de Troie.

Lors d’un entretien avec Bbc, Brad Pitt Il se souvenait d’une journée de travail particulière qui était gravée à jamais dans sa mémoire. Il arrive que le journaliste qui était devant les acteurs les interroge sur le « note d’adresse » qui les a le plus marqués dans leur carrière. Sans hésiter un instant, Brad Pitt il est devenu comme un enfant excité de vouloir être entendu, alors toute l’attention s’est tournée vers lui.

Avant que l’un de ses compagnons ne commente à quoi ressemblaient leurs expériences précédentes sur le plateau, Brad Pitt a débuté: « En fait, j’ai une réponse à cela ». Ainsi, il a expliqué : « J’ai travaillé avec un réalisateur, qui restera anonyme. Il m’a dit : « Vous savez, quand un tueur en série attrape une victime par le cou et l’étouffe jusqu’à ce qu’elle perde connaissance ». Puis il la fait revivre et recommence… Fais ça.laissant tout le monde entre le rire et le choc.

Bien qu’il n’ait pas voulu exposer le réalisateur qui lui a donné ce conseil, il suffit de revenir sur la carrière de Brad Pitt pour trouver deux candidats clairs. Celui qu’il faut écarter est David Leitch, car il serait étrange pour lui de le donner après avoir fini de tourner avec lui. Les deux cinéastes auxquels vous pouvez penser sont David Fincheravec qui a fait Sept Oui Le club de combatOui Quentin Tarantinoavec qui il a tourné Il était une fois… à Hollywood. A votre avis, qui lui a dit ?

+ Les deux projets qui arrivent avec Brad Pitt

Après la première de Train à grande vitesseun Brad Pitt Il aurait encore un long métrage à sortir sur grand écran avant la fin de l’année. Nous parlons de la tant attendue Babylonefilm réalisé par Damien Chazelleoù il partagera un casting avec des personnalités telles que Margot Robbie et Tobey Maguire dans une histoire dont on dit qu’elle se concentre sur le passage du cinéma muet à la langue parlée dans Hollywood. Son autre projet n’a toujours pas de date confirmée et on dit qu’il est en pré-production, ce qui le réunirait avec jon watts (Spider-Man : pas de chemin vers la maison) en tant que directeur et qu’il dirigera avec son grand ami, George Clooney.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂