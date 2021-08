L’adorable jeu de collection de chats Neko Atsume VR est enfin disponible sur le PS Store en Amérique du Nord

Il y a environ quatre ans, il a été annoncé que Neko Atsume, un jeu japonais populaire sur la collecte et le jeu avec des amis félins, obtiendrait une version PlayStation VR. Bien que cela se soit matérialisé en 2018, il n’a été publié que dans son pays natal, le Japon, sans aucun signe de lancement occidental pour les amoureux des chats de l’autre côté de la mer. Cependant, comme l’a découvert Gematsu, le jeu est maintenant disponible en Amérique du Nord.

Oui, Neko Atsume VR est sorti aujourd’hui sur PS Store pour les États-Unis et le Canada. Jouable sur un écran standard ou avec un casque PSVR, le jeu est une expérience bac à sable dans laquelle vous collectez puis interagissez avec un certain nombre de chats mignons. Vous pouvez nourrir et jouer avec ces animaux virtuels jusqu’à ce que votre cœur soit rempli de joie moelleuse.

Malheureusement, le jeu ne semble pas encore disponible en Europe. Cependant, étant donné le lancement nord-américain, espérons qu’une sortie dans cette région ne soit pas trop loin derrière. Quoi qu’il en soit, le jeu est disponible pour 16,99 €. Jouerez-vous à Neko Atsume VR sur PS4 ? Installez-vous dans la section commentaires ci-dessous.