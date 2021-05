L’adolescent Dwayne Johnson regarde son père lutter en 1984

florence by mills See You Never Concealer L045 12ml

Un anticernes lger.Totalement innovant avec son applicateur refroidissant en mtal; le See You Never Concealer limine les cernes et les taches et veille votre regard. Cet anticernes lger unifie le teint sans crer de taches sches; pour un rsultat imperceptible. labor avec de la cafine pour claircir et aider lutter contre les cernes; et de la vitamine E pour renforcer la barrire cutane et protger contre la pollution. Vgan Non test sur les animaux Sans colorant Sans parabne Sans sulfates