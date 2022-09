L’ADN de DeForest Kelley sera envoyé dans l’espace avec les cendres des autres légendes de Star Trek

En retard Star Trek étoile De Forest Kelley sera réuni dans la mort avec plusieurs de ses collègues légendes de la franchise pour un dernier voyage dans l’espace. Récemment, il a été rapporté que les cendres incinérées de plusieurs Star Trek les légendes seraient envoyées dans l’espace à bord de la fusée « Vulcan » de United Launch Alliance. Il a été annoncé lors du Star Trek Day de cette année, commémorant le 56e anniversaire du premier épisode de la série originale, que l’ADN de Kelley serait ajouté aux cendres de ses collègues, rendant l’occasion encore plus spéciale.

« Aucune mission dans l’espace lointain ne serait complète sans un médecin de bord », a déclaré le co-fondateur de Celestis, Charles M. Chafer.

Lorsque Kelley est décédé après une bataille contre le cancer de l’estomac en 1999, ses cendres ont été dispersées dans l’océan Pacifique. Cependant, selon TMZ, il a été découvert qu’un ami proche et soignant de Kelley, nommé Kris Smith, s’était accroché à une mèche de cheveux de l’acteur décédé. Quand Smith apprit ce que Celestis faisait avec les cendres d’autres Star Trek stars, elle a fait don des cheveux de Kelley afin que ses derniers restes puissent rejoindre ses vieux amis pour un dernier « voyage dans l’espace interstellaire ».

« Je pense que De aurait adoré ‘sauter les galaxies’ à nouveau avec les acteurs et les membres de l’équipe », aurait déclaré Smith.

Le vol spatial comprendra également les cendres de Kelley Star Trek co-stars Nichelle Nichols (Uhura) et James Doohan (Scotty); Star Trek créateur Gene Roddenberry; La femme de Roddenberry et Star Trek l’acteur Majel Barrett-Roddenberry ; et Star Trek : le film Artiste VFX Douglas Trumbull.





DeForest Kelley aura un dernier voyage dans l’espace

Paramount Pictures

« Nous sommes très heureux de remplir, avec cette mission, une promesse que j’ai faite à Majel Barrett Roddenberry en 1997 qu’un jour nous la piloterions avec son mari Star Trek créateur Gene Roddenberry ensemble sur un vol spatial commémoratif dans l’espace lointain « , a déclaré Chafer lors de l’annonce du vol. « La mission s’appelle Enterprise en leur hommage – ainsi qu’à un autre participant à la mission et acteur bien-aimé, James ‘Scotty’ Doohan – ainsi que le de nombreux Star Trek fans qui se joignent à eux pour ce 20e vol spatial commémoratif de Celestis. Nous sommes impatients de lancer cette mission historique sur une fusée nommée Vulcan.

Le PDG et président d’ULA, Tony Bruno, a ajouté : « Nous sommes honorés que Celestis ait choisi ULA pour lancer cette importante mission. Quel hommage approprié à la famille Roddenberry et à la Star Trek fans de faire partie du vol inaugural de Vulcan, notre fusée de nouvelle génération.





Alors qu’il est apparu dans de nombreux westerns et dans une variété d’autres films et émissions de télévision, DeForest Kelley était peut-être mieux connu pour avoir joué le Dr Leonard McCoy, alias Bones, dans l’original. Star Trek ainsi que sa série de films de suivi. Il a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 1991.