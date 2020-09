L’administration Trump a déclaré que les États-Unis ne se joindraient pas aux efforts mondiaux pour trouver le vaccin COVID-19

Plus de 150 pays mettent en place le mécanisme d’accès mondial aux vaccins COVID-19, mais Trump affirme que l’OMS a besoin d’une réforme et est influencée par la Chine.

L’administration Trump a déclaré mardi qu’elle ne travaillerait pas avec un effort de coopération internationale pour développer et distribuer un vaccin COVID-19 car elle ne veut pas être contrainte par des groupes multilatéraux comme l’Organisation mondiale de la santé.

La décision de faire cavalier seul, signalée pour la première fois par Le Washington Post, fait suite à la décision de la Maison Blanche, début juillet, de retirer les États-Unis de l’OMS. Trump affirme que l’OMS a besoin de réformes et est fortement influencée par la Chine.

Certains pays ont travaillé directement pour garantir l’approvisionnement en vaccins, mais d’autres unissent leurs efforts pour garantir le succès contre une maladie qui n’a pas de frontières géographiques. Plus de 150 pays mettent en place le mécanisme d’accès mondial aux vaccins COVID-19, ou COVAX.

Cet effort de coopération, lié à l’OMS, permettrait aux pays de tirer parti d’un portefeuille de vaccins potentiels pour s’assurer que leurs citoyens sont rapidement couverts par ceux qui sont jugés efficaces. L’OMS affirme que même les gouvernements qui concluent des accords avec des fabricants de vaccins individuels gagneraient à rejoindre COVAX car il fournirait des vaccins de secours au cas où ceux conclus dans le cadre d’accords bilatéraux avec des fabricants ne réussiraient pas.

«Les États-Unis continueront à engager nos partenaires internationaux pour nous assurer de vaincre ce virus, mais nous ne serons pas contraints par des organisations multilatérales influencées par l’Organisation mondiale de la santé corrompue et la Chine», a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche Judd Deere. «Ce président n’épargnera aucune dépense pour s’assurer que tout nouveau vaccin maintient l’étalon-or de notre propre Food and Drug Administration en matière de sécurité et d’efficacité, est soigneusement testé et sauve des vies.

Le représentant Ami Bera, D-Californie, a déclaré que la décision de l’administration était à courte vue et qu’elle entravera la bataille pour mettre fin à la pandémie.

«Rejoindre COVAX est une mesure simple pour garantir l’accès des États-Unis à un vaccin – peu importe qui le développe en premier», a tweeté Bera, un médecin. «Cette approche autonome laisse l’Amérique à risque de ne pas se faire vacciner.»

La décision de l’administration, associée au retrait des États-Unis de l’OMS, signifie que les États-Unis abdiquent le leadership mondial américain dans la lutte contre les pandémies, selon Tom Hart, directeur pour l’Amérique du Nord de The ONE Campaign, une organisation de défense cofondée par Bono du groupe de rock U2.

«Non seulement cette décision met en danger la vie de millions de personnes dans le monde, mais elle pourrait complètement isoler les Américains d’un vaccin efficace contre le COVID-19», a déclaré Hart.

Une poignée des dizaines de vaccins expérimentaux COVID-19 testés chez l’homme ont atteint le dernier et le plus grand obstacle – à la recherche de la preuve nécessaire qu’ils fonctionnent vraiment.

AstraZeneca a annoncé lundi que son candidat vaccin était entré dans la phase finale des tests aux États-Unis. La société basée à Cambridge, en Angleterre, a déclaré que l’étude impliquerait jusqu’à 30 000 adultes de divers groupes raciaux, ethniques et géographiques.

Deux autres vaccins candidats ont commencé les tests finaux cet été chez des dizaines de milliers de personnes aux États-Unis. L’un a été créé par les National Institutes of Health et fabriqué par Moderna Inc., et l’autre développé par Pfizer Inc. et l’Allemagne BioNTech.

