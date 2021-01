L’administration Biden nomme Steve Jurczyk chef intérimaire de la NASA

Après le chef de la NASA Jim Bridenstine a démissionné hier (20 janvier), l’administration du président Joe Biden a nommé Steve Jurczyk au poste d’administrateur par intérim jusqu’à ce que le poste soit définitivement occupé.

Jurczyk est l’administrateur associé de l’agence depuis mai 2018, selon son Biographie de la NASA ; tout compte fait, il travaille à la NASA depuis 1988. Jurczyk est l’un des 34 dirigeants par intérim annoncés par Biden et son vice-président, Kamala Harris, quelques heures après leur investiture.

Dans un message au personnel de l’agence obtenu par SpaceRef , Jurczyk a remercié Bridenstine et a souligné les événements des mois à venir, citant des projets de retour des humains sur la lune, mais sans nommer le Programme Artemis , un produit de l’administration du président Donald Trump, explicitement.

« Nous ne pourrions pas non plus être plus fiers de la façon dont chaque fonctionnaire et sous-traitant s’est mobilisé pour faire avancer la mission de la NASA tout en veillant à la santé, à la sécurité et au bien-être de toute l’équipe », a écrit Bhavya Lal, nommé par Jurczyk et la Maison Blanche. dans le message commun. « La NASA représente le meilleur de l’Amérique et la meilleure des valeurs américaines: travail acharné, détermination et ingéniosité. Et cette agence a prouvé à maintes reprises que tout est possible lorsque nous nous réunissons, abattons les barrières, créons des opportunités et imaginez un nouveau lendemain. «

Biden n’a pas encore annoncé de nominé pour diriger l’agence de manière permanente. Trump a nommé Bridenstine pour diriger l’agence en septembre 2017, mais le le processus de confirmation était controversé et le Sénat n’a approuvé la nomination qu’en avril 2018, laissant la NASA entre les mains de l’administrateur par intérim Robert Lightfoot pendant 15 mois. Bridenstine a été le 13e administrateur de la NASA et le premier à diriger l’agence après avoir occupé un poste élu; il a représenté le 1er district du Congrès de l’Oklahoma à la Chambre des représentants.

Le changement de leadership est sur les talons d’un test critique mais imparfait de la fusée lunaire massive de la NASA, la Système de lancement spatial . Au cours du test de tir à chaud, les moteurs de l’étage central ont tiré pendant seulement 67 secondes, au lieu des 8 minutes ciblées. Les dirigeants de la NASA devront maintenant décider de répéter le test ou de pousser vers un lancement sans équipage prévu pour la fin de cette année.

De plus, l’agence tentera un exploit difficile dans un peu moins d’un mois lorsque son rover Mars 2020, Perseverance, atterrit sur la planète rouge le 18 février . Et l’agence, comme le reste du gouvernement fédéral, est confrontée à une double crise de santé publique et économique provoquée par la pandémie COVID-19.

« Ces fonctionnaires, comme tant d’autres au sein du gouvernement fédéral, se consacrent au service du peuple américain et non à un parti politique ou à un programme », Biden dit dans un communiqué annonçant les chefs de file intérimaires de dizaines d’agences gouvernementales. « Leur expérience au sein du gouvernement et leur engagement envers le service permettront à cette administration de prendre les rênes alors que nous nous préparons à maîtriser la pandémie et à faire bouger notre économie une fois de plus. Je leur suis reconnaissant de leur volonté de prendre les devants en ces temps difficiles et d’aider nous nous assurons que le gouvernement continue de fonctionner et de servir le peuple américain. «

