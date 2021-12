LadBaby frappe les Kunts alors que la bataille pour le numéro un de Noël devient méchante

Mark Hoyle de LadBaby a frappé les rivaux numéro un de Noël, The Kunts, disant qu’il espère que les gens choisiront la « positivité » avec les charts cette année.

LadBaby, le duo de vlogging composé de Hoyle et de sa femme Roxanne, est à nouveau en compétition pour la première place ce Noël avec « Sausage Rolls For Everyone », qui comprend également Elton John et Ed Sheeran.

Le groupe de comédie rock The Kunts, quant à lui, a sorti » Boris Johnson Is STILL AF *** ing C *** « , qui est apparu au numéro cinq dans la mise à jour des charts britanniques en milieu de semaine.

S’adressant aux charts officiels, Hoyle a demandé s’il espérait que les gens «choisissent la positivité» ce Noël.

Il a répondu : « Certainement – ​​il faut un certain type de personne pour télécharger une chanson avec cette dans le titre, mais sait-on jamais.

« Il y a certainement un élément selon lequel les gens ne sont pas satisfaits de ce gouvernement, mais notre chanson est pour la charité – je ne pense pas que la leur le soit – et la nôtre essaie de collecter plus d’argent que jamais pour les banques alimentaires. C’est quelque chose d’encore plus important étant donné tout ce qui se passe.

« Je pense que ce qui est bien avec nos chaînes et notre public en général, c’est que nous nous sentons à l’aise pour parler du positif et du négatif. Nous sommes positifs 99% de l’année et nous essayons de faire rire les gens, c’est notre philosophie, mais nous n’avons pas peur de parler de choses négatives. »

Il a ajouté: « C’est une chose quand vous avez des idiots assis derrière un clavier sur Twitter – nous avons l’habitude de les ignorer – c’est plus quand les vrais médias choisissent de gémir un peu parce que les gens lisent des articles et les prennent pour des faits. C’est important de rappeler aux gens que c’est pour une cause qui ne pourrait pas être plus importante. »

« Chaque année, nous disons que ce sera la dernière fois, mais nous revenons sans cesse car la situation ne cesse d’empirer. 7 000 colis alimentaires sont distribués chaque jour à Noël – cela ne devrait pas se produire au Royaume-Uni. »

Crédits : Instagram/@kuntandthegang

En réponse aux commentaires de Hoyle, le leader des Kunts, Kunt, a déclaré : « Vous êtes tous mon genre de personnes. Lorsque vous avez un responsable comme Boris Johnson qui ment, triche et ferme les yeux sur la corruption, je pense qu’il est parfaitement dans notre droit d’exprimer notre mécontentement de quelque manière que ce soit, pendant que nous le pouvons encore. Il n’y a pas de quoi avoir honte, nous devrions être fiers d’être prêts à défendre ce qui est juste.

Kunt a également récemment déclaré à NME qu’atteindre la première place de Noël signifierait » tout « , en disant: » Pas seulement personnellement, mais l’idée que cela soit écrit dans les livres d’histoire qu’à Noël 2021 collectivement, nous nous sommes tous levés et avons dit: » Nous méritons meilleur que ça’. »