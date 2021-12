LadBaby décroche le numéro un de Noël pour une quatrième année consécutive

LadBaby a remporté le Christmas Number One 2021, leur quatrième victoire consécutive qui bat un record établi par les Beatles et les Spice Girls.

« Sausages Rolls For Everyone » de LadBaby, qui comprend les voix d’Ed Sheeran et d’Elton John, a remporté plus de 136 000 ventes dans les charts.

Le duo amoureux de la pâtisserie – Mark Hoyle et sa femme Roxanne – a également mis en sac les numéros un de Noël en 2018, 2019 et 2020 – ce qui signifie qu’ils ont maintenant une plus longue série de numéros un de Noël consécutifs que les Beatles et les Spice Girls, qui en ont tous deux eu trois en une rangée.

C’est un bon Noël pour Elton et Ed, dont le morceau « Merry Christmas » est également arrivé au numéro deux.

Une paire de piliers de Noël – « Last Christmas » de Wham et l’omniprésent « All I Want For Christmas Is You » de Mariah Carey – sont arrivés respectivement au numéro trois et au numéro quatre.

Crédit : Rocket Entertainment

Le « Boris Johnson Is Still AF *** ing C *** » décidément peu festif des Kunt s’est retrouvé au numéro cinq.

Célébrant leur victoire, LadBaby a déclaré à OfficialCharts.com : « Merci, merci, merci au grand public britannique, pour chaque personne dans ce pays qui a téléchargé et diffusé cette chanson au cours de la semaine dernière. Vous êtes tous des légendes absolues .

« Merci de nous avoir aidés à rehausser la visibilité, à collecter des fonds et à faire connaître le Trussell Trust, les banques alimentaires du Royaume-Uni et à aider à soutenir les 14 millions de personnes dans ce pays qui vivent en dessous de la ligne de positivité. Nous n’aurions pas pu le faire. sans toi. »

LadBaby avait auparavant échangé des mots durs avec ses rivaux pour la première place festive des Kunts.

Ce bœuf a commencé lorsque le chanteur de LadBaby, Mark Hoyle, en discutant de leur concurrent rival pour le numéro un, a déclaré à Official Charts qu’il espérait que les gens « choisiraient la positivité » ce Noël.

Il a déclaré: « Certainement – ​​il faut un certain type de personne pour télécharger une chanson avec cela dans le titre, mais on ne sait jamais.

« Il y a certainement un élément selon lequel les gens ne sont pas satisfaits de ce gouvernement, mais notre chanson est pour la charité – je ne pense pas que la leur le soit – et la nôtre essaie de collecter plus d’argent que jamais pour les banques alimentaires.

« C’est quelque chose d’encore plus important compte tenu de tout ce qui se passe. »

Cela a incité The Kunts à confirmer que le groupe avait fait » d’importants dons à MIND et à Cardiac Risk in the Young » après le succès de leur dernière tentative pour obtenir le numéro un de Noël – » Boris Johnson est un F *** ing C *** » .

La déclaration, partagée avec l’Independent, a déclaré: « En ce qui concerne les commentaires de Mark Hoyle selon lesquels » il faut un certain type de personne pour télécharger une chanson avec cela dans le titre « , je suis entièrement d’accord avec lui.

« Il faut le genre de personne qui est prête à regarder au-delà de la diarrhée tiède qui est pompée dans la conscience des gens via la télévision, la radio et les journaux à sensation.

« Le genre de personne qui est préparée défend ce en quoi elle croit et dénonce le gouvernement pour ses mensonges, ses dissimulations et sa corruption.

Crédits : Instagram/@kuntandthegang

« Le genre de personne qui peut voir que c’est la politique d’égoïsme, de misère et de privation des conservateurs qui a amené ce pays à avoir besoin de banques alimentaires en premier lieu. »

Ils ont poursuivi: «Nous pouvons être vulgaires dans le langage que nous utilisons pour faire passer notre message, mais nous ne serions pas assez vulgaires pour utiliser les banques alimentaires pour colporter des records, augmenter notre profil ou signer des accords de parrainage lucratifs.

« Soyez clair, nous ne nous abaisserions pas à utiliser la pauvreté, la faim et le désespoir pour promouvoir notre carrière comme nous pensons que LadBaby l’a fait lors de la campagne de Noël numéro un de cette année. »