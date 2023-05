L’adaptation du singe de Stephen King trouve son avance dans le lotus blanc

Stephen Kingle conte court classique Le singe est sur le point de sortir sur grand écran avec l’un des maîtres de l’horreur moderne, James Wan, derrière le projet. Le créateur de sagas comme Scie, Insidieux et La conjuration produira la nouvelle adaptation, mettant en vedette l’une des vedettes du hit de HBO, Le Lotus Blanc.

La date limite confirme que Divergent et La femme du voyageur temporel La star Theo James sera le principal protagoniste du film basé sur l’histoire de King publiée dans le Équipage squelette collection en 1985, après avoir été initialement publiée dans Gallery Magazine cinq ans plus tôt.

La collection comprend 22 titres au total, dont La brume, Raccourci de Mme Todd, L’image du faucheur, Le camion de l’oncle Ottoet La ballade de la balle flexible.

L’histoire est centrée sur les frères jumeaux Hal et Bill. La famille de Hal se rend dans l’ancienne maison d’une tante après son décès, où ils trouvent un étrange singe jouet avec des cymbales, dont leurs enfants deviennent obsédés, ne sachant pas ce qu’il cache. Maintenant que le singe est de retour dans sa vie, Hal va revivre des secrets qu’il préfère garder enfouis, des souvenirs qu’il ne veut pas revisiter, des mystères qu’il préfère ne pas résoudre.

Une série de morts inattendues va commencer à transformer la vie de Hal et Bill en un véritable cauchemar, dont il semble impossible de s’échapper sans affronter les fantômes du passé. James devrait jouer les deux frères dans le film.

Marque déposée de James Wan





Warner Bros.

Bien qu’il se consacre plus intensément à la production qu’à la réalisation depuis plusieurs années, James Wan a commencé son parcours de maître de l’horreur avec Stygien en 2000, qu’il coréalise avec Shannon Young. Cependant, ce n’est qu’en 2004 qu’il a eu sa grande percée, avec la première de Scie.

Basé sur un court-métrage de l’année précédente, le film a inauguré l’une des sagas les plus populaires du genre, en plus de devenir l’une des plus grandes franchises du nouveau millénaire, qui reviendra bientôt en salles avec un nouveau film.

En 2010, il surprend à nouveau le public avec un autre film qui sera le début d’une nouvelle saga de contes d’horreur, Insidieux, qui connaîtra également prochainement un nouveau chapitre réalisé par Patrick Wilson dans son premier film, l’un des acteurs fétiches de Wan. .

C’est en effet avec Wilson qu’il démarre ce qui sera sa troisième grande franchise en 2013 avec La conjuration, racontant la vie et les aventures des Warrens. Cette saga ne reviendra pas seulement avec un autre épisode, elle continue également de se développer avec des retombées comme La nonne et aura sa propre série sur HBO Max.

En 2018, Wan s’est aventuré dans le cinéma de super-héros avec Aquaman où il a de nouveau fait équipe avec Wilson, jouant maintenant le méchant principal. En décembre, le réalisateur et l’acteur seront de retour dans Aquaman et le royaume perduqui pourrait être la dernière aventure d’Arthur Curry de Jason Momoa au sein de la DCU.