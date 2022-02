L’adaptation du livre audio Uncharted sera racontée par l’acteur vocal du jeu vidéo de Nathan Drake

La version livre audio de Sony Inexploré film sera raconté par une voix très familière, en particulier pour les fans des jeux vidéo originaux. Variety rapporte que Nolan North, l’acteur qui a fourni la voix de Nathan Drake dans le Inexploré jeux vidéo, a été exploité pour raconter le livre audio de la romanisation officielle. North exprimera tous les personnages de l’histoire, y compris le jeune Drake interprété par Tom Holland dans le film d’action en direct.

« Je dois faire Antonio Banderas, un peu un Mark Wahlberg et mettre un peu mon propre accent de Boston », a déclaré North. « Et puis Nathan Drake. Je n’ai pas fait Tom Holland, cependant. J’ai juste fait moi. J’ai essayé de le rajeunir un peu. »

Les joueurs apprécieront peut-être mieux Nolan North pour avoir exprimé Nathan Drake dans uncharted, fournissant la voix de l’aventurier dans plusieurs jeux sortis entre 2007 et 2016. Son travail de voix off dans les jeux vidéo comprend également des personnages comme Iron Man, Deadpool, Penguin, et plus encore, avec certains de ses autres travaux, y compris Le dernier d’entre nous, Assassin’s Creedet Appel du devoir. Il est également apparu dans des films comme Star Trek dans les ténèbres ainsi que des émissions de télévision telles que Jolies petites menteuses et Place Melrose.

Uncharted: la romanisation officielle du film est prévu pour être publié par Penguin Random House Publishing le 22 février, quelques jours après la date de première du film le 18 février. Le livre a été écrit par SD Perry, qui a écrit des romans pour d’autres franchises importantes comme Extraterrestre et Resident Evil.





Tom Holland joue une version plus jeune de Nathan Drake





Sortie de Sony Pictures

Nathan Drake est un peu plus âgé dans les jeux vidéo, mais le Inexploré le film sert en quelque sorte d’histoire d’origine, imaginant le personnage comme au début de la vingtaine. Les fans et les critiques se sont rendus en Hollande dans le rôle, du moins d’après ce qui a été vu jusqu’à présent. L’acteur a également expliqué à quel point il était vital pour cette adaptation vidéoludique de trouver le bon réalisateur en plus d’une grande vedette.

« Une partie de [the directors] est venu et avait des idées que nous n’aimions pas, qui ne correspondaient tout simplement pas aux personnages, et nous avons dû passer à d’autres personnes « , a déclaré Holland à Total Film. « Nous nous sommes inspirés de tout le monde. Il y avait des variations très différentes de Drake et des variations très différentes de Sully. Certaines personnes ont préféré faire le jeu, d’autres ont voulu le rendre complètement différent du jeu. C’était un processus intéressant – un processus dans lequel je n’aimerais pas être de nouveau. C’est assez stressant de chercher un réalisateur. »





Ruben Fleischer dirige le Inexploré film utilisant un scénario de Rafe Lee Judkins, Art Marcum et Matt Holloway. Le film met en vedette Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Ali, Tati Gabrielle et Antonio Banderas. Vous pouvez lire le synopsis officiel du film ci-dessous.

Le voleur malin Nathan Drake (Tom Holland) est recruté par le chasseur de trésors chevronné Victor « Sully » Sullivan (Mark Wahlberg) pour récupérer une fortune perdue par Ferdinand Magellan il y a 500 ans. Ce qui commence comme un travail de cambriolage pour le duo devient une course de globe-trotter pour atteindre le prix devant l’impitoyable Moncada (Antonio Banderas), qui croit que lui et sa famille sont les héritiers légitimes. Si Nate et Sully peuvent déchiffrer les indices et résoudre l’un des plus anciens mystères du monde, ils trouveront un trésor de 5 milliards de dollars et peut-être même le frère perdu depuis longtemps de Nate… mais seulement s’ils peuvent apprendre à travailler ensemble.

Inexploré devrait sortir en salles le 18 février 2022.





