L’adaptation de « The Last of Us » ajoute un nouvel élément à son casting

HBO continue de travailler sur l’adaptation très attendue de « The Last of Us », l’un des jeux les plus acclamés du catalogue exclusif PlayStation, anticipant qu’ils se sont tournés vers les talents de la jeune actrice Nico Parker. Selon Deadline, Parker sera chargé de donner vie à Sarah Miller, la fille de Joel, son protagoniste.

Nico Parker a une carrière cinématographique et télévisuelle relativement courte, son rôle le plus important à ce jour étant dans « Dumbo », un film d’action en direct de l’année 2019 inspiré du classique de Walt Disney Pictures, dans lequel il a joué sous la direction de Tim Burton.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Jujutsu Kaisen est la franchise japonaise la plus lucrative de 2021

Parker rejoint un casting composé de Pedro Pascal comme Joel, Bella Ramsey comme Ellie et Gabriel Luna comme Tommy, le frère de Joel. La participation de Luna est annoncée depuis avril, étant l’un des derniers visages ajoutés à la production. Cette nouvelle conformation au casting pourrait être un échantillon des avancées significatives que traverse la production.

L’adaptation de « The Last of Us » a Craig Mazin comme créateur, qui a acquis une grande notoriété dans les médias après son travail avec la mini-série « Tchernobyl » en 2019, en plus de collaborer avec Neil Druckmann, directeur du développement des deux tranches du jeu vidéo qui, en plus, a des crédits en tant que producteur exécutif et scénariste.

Vous pourriez aussi être intéressé par: L’acteur de doublage Raúl de la Fuente est décédé à 74 ans

Ces derniers mois, il a été confirmé que HBO prendrait une nouvelle tournure dans l’adaptation de « The Last of Us », car malgré le fait de suivre le jeu vidéo original comme mesure de son récit, il présentera également de nouveaux éléments jamais vus auparavant par joueurs.

Le choix de Nico Parker dans la série est curieux. Le personnage de Sarah Miller décède essentiellement dans la première demi-heure du jeu, il est donc quelque peu incertain de savoir comment son personnage sera développé lors de la traduction de son histoire à la télévision, voire pas du tout si sa relation avec Joel est présentée à travers des flashbacks, ce qui s’avère être être le scénario le plus probable. Jusqu’à présent, « The Last of Us » n’a pas de date de sortie estimée.