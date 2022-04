L’adaptation de Stephen King qui a été un flop complet

Stephen King compte un grand nombre de romans adaptés au cinéma comme Ça, Carrie, The Shining, Christine Oui cimetière d’animauxpour n’en nommer que quelques-unes des œuvres de l’auteur talentueux qui ont atteint le grand écran pour multiplier de manière exponentielle la portée de l’œuvre de l’auteur dans différents publics qui, en général, l’ont célébrée.

Dans ce cas, nous devons parler d’un film basé sur un roman à succès de Stephen King sorti en salles en 2017 : la tour sombre. Protagonisée par Idris Elbé Oui Matthieu McConaughey Le film avait, entre autres objectifs, de lancer sa propre franchise qui élargirait également les éléments présentés sur grand écran à la télévision. Malheureusement, cela ne s’est jamais produit.

L’échec d’une adaptation qui promettait beaucoup

la tour sombre C’était un roman populaire Stephen King mais le film n’a jamais atteint ce statut. Idirs Elbe donne vie à Roland Deschain, un flingueur en quête de protection La tour sombreune structure mythique qui supporte toutes les réalités, et Matthieu McConaughey est son ennemi juré, Walter Padick, le Homme en noir. Il est finalement révélé que le combat de Roland n’est rien de plus qu’un boucle de temps cycle qui se déroule dans Milieu du monde.

Dans Tomates pourries le film a une acceptation de 15% parmi les critiques spécialisés et bien que les chiffres s’améliorent par rapport à l’opinion du grand public, avec 44% d’acceptation, la réalité est que le film basé sur le travail de Stephen King est loin d’être une bande « certifié frais » sur cette page. Le consensus des spécialistes est qu’il existe d’autres œuvres mieux adaptées du romancier et qu’il est préférable d’éviter ce film.

la tour sombre, en plus d’Idris Elba et Matthew McConaughey, a un casting avec des noms propres comme Tom Taylor, Claudia Kim, Fran Kranz, Abbey Lee, Katheryn Winnick et Jackie Earle Haley. Le fauteuil du réalisateur était occupé par Nikolaj Arcel avec des livres d’Akiva Goldsman, Jeff Pinkner, Andres Thomas Jensen et Arcel lui-même. Malheureusement, cette version de l’histoire de Stephen King n’a jamais connu le succès.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂