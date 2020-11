L’adaptation de Stephen King de CBS mettra en vedette une star de la «  Justice League  »

Le stand, la prochaine adaptation télévisée du roman de Stephen King de 1978, vient d’ajouter un Ligue de justice star de sa liste. La série place Ezra Miller dans un rôle top secret. Voici ce que nous savons de Miller rejoignant le casting.

Ezra Miller rejoint le casting de ‘The Stand’

La plupart des acteurs de Le stand a été annoncée en 2019. La série met en vedette Whoopi Goldberg, qui a enfilé son personnage, les cheveux blancs de Mère Abigail, tout en hébergeant La vue l’année dernière. Et il met également en vedette Alexander Skarsgård, Greg Kinnear, James Marsden, Jovan Adepo et Amber Heard.

Mais jusqu’à présent, les showrunners avaient gardé secret le rôle d’Ezra Miller. Dans une récente interview avec EW, le réalisateur Benjamin Cavell a révélé le Ligue de justice star jouerait le pyromane déséquilibré de l’histoire, Trashcan Man.

«C’est tellement différent de toute façon dont quiconque a déjà vu Erza, et il y est tellement engagé», a déclaré Cavell. «C’est un grand fan du livre et il était tombé amoureux de ce personnage et voulait le jouer depuis longtemps.

«Lors de notre premier appel, il a décrit Trash comme« l’incarnation de la pyromanie »», a-t-il poursuivi. «La seule chose dont ce type était capable, et le seul domaine de la vie dans lequel il était à l’aise, était les explosifs et les instruments de feu et de destruction.

Trashcan Man est un personnage central

Dans Le stand, Donald Elbert, alias Trashcan Man, est un pyromane qui a passé du temps dans une institution pour sa schizophrénie et est allé en prison pour incendie criminel. Le roman raconte une histoire post-apocalyptique sur une peste mortelle qui a anéanti la majeure partie de l’humanité, y compris les gardiens de prison qui ont retenu Elbert en captivité.

Quand il s’échappe de prison et s’aventure dans ce sombre monde post-pandémique, Trashcan Man se déchaîne, brûlant des villes entières. Il est ensuite recruté par le Walking Man, alias Randal Flagg, un être maléfique qui fait la guerre au bien.

Flagg fait finalement de Trashcan Man l’un de ses meilleurs hommes de main. Mais au fil du temps, il se rend compte que le pyromane n’est fidèle à rien d’autre qu’à son désir de détruire.

Ezra Miller ne porte que des sous-vêtements et des équipements tactiques en tant que Trashcan Man dans « The Stand »

En parlant à EW, Cavell a révélé que le costume de Trashcan Man Le stand se compose uniquement de sous-vêtements et d’équipement tactique. « Donc, il porte juste des sous-vêtements et des bottes de combat … le personnage doit être juste à la limite de l’excès », a-t-il expliqué. «Mais peu importe à quel point il se comporte étrangement, il y a toujours cette âme d’Ezra Miller comme un scintillement qui passe. Je ne peux pas en dire assez sur la façon dont il est brillant.

Dans un e-mail au point de vente, Miller – qui tourne actuellement Bêtes fantastiques 3 – a parlé de Trashcan Man. Et il a révélé qu’il avait aidé à concevoir la garde-robe pour refléter l’état d’esprit du personnage.

«Ce qui m’excite, c’est la tromperie du comportement et des apparences», a écrit Miller. «Les déchets sont ceux qui sont sous-estimés et mal interprétés parmi nous.»

«Les sous-vêtements ignifuges ont été deux des premiers mots de ma bouche lors de la première rencontre conceptuelle», a-t-il poursuivi. «J’étais très intéressé à travailler directement avec le département de la garde-robe pour créer un look entièrement basé sur les exigences pratiques des personnages pyromania.

«Les déchets ne portent que ce qui est nécessaire pour fabriquer des incendiaires, les allumer et se rapprocher le plus possible des flammes – afin de se délecter du feu.

Le stand premières sur CBS All Access le jeudi 17 décembre.