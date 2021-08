L’adaptation de la série Field of Dreams se passe chez Peacock

Champ de rêves reçoit le traitement sur petit écran sur le service de streaming de NBCUniversal Peacock. Basé sur le film nominé aux Oscars sorti en 1989 par Universal Pictures, le Champ de rêves La série aurait « réinventé le mélange de famille, de baseball, d’Iowa et de magie qui rend le film si durable et si aimé ». Aucun membre de la distribution n’a encore été annoncé, bien qu’il semble que Kevin Costner ne reviendra pas.

Lundi, il a été annoncé que Champ de rêves avait reçu une commande directe pour la série sur Peacock avec Michael Schur en tant que scénariste et producteur exécutif sous sa bannière Fremulon. Lawrence Gordon de The Gordon Company et David Miner de 3 Arts et Morgan Sackett font également partie des producteurs exécutifs. Universal TV produira.

« Au cours des années, Champ de rêves est resté un favori des fans, conservant sa position légitime dans l’air du temps », a déclaré Lisa Katz, présidente de NBCUniversal Television and Streaming, dans un communiqué. « C’est fantaisiste et ancré, un espace où Mike Schur excelle, et nous sommes impatients de apportant une nouvelle version de ce classique à Peacock. »

« Champ de rêves est un titre emblématique d’Universal Film des vénérables producteurs Lawrence et Charles Gordon, que nous n’aurions pu confier qu’à Mike Schur », a ajouté Erin Underhill, présidente d’Universal Television. « Son talent, son amour pour le baseball et son respect pour ses thèmes le font le choix parfait pour revisiter ce film bien-aimé qui évoque la nostalgie et l’émotion viscérale chez tant de ses fans. »

Basé sur le livre Joe sans chaussures par WP Kinsella, Champ de rêves a été écrit et réalisé par Phil Alden Robinson. Il met en vedette Kevin Costner dans le rôle d’un agriculteur de l’Iowa qui construit un terrain de baseball dans son champ de maïs qui attire les fantômes de légendes du baseball comme Shoeless Joe Jackson (Ray Liotta). Amy Madigan et James Earl Jones jouent également aux côtés de Burt Lancaster dans son dernier rôle au cinéma. Il a été un grand succès au box-office et a été bien accueilli par la critique à l’époque. Aux Oscars en 1990, Champ de rêves a été nominé pour le meilleur film, le meilleur scénario adapté et la meilleure musique originale.

Récemment, la Major League Baseball a organisé un match professionnel au Champ de rêves terrain pour la toute première fois. Le match a vu les White Sox vaincre les Yankees avec un score de 9-8. Kevin Costner a même personnellement fait une apparition au match pour rendre les choses encore plus officielles. Étant donné que la diffusion du match était le match de la saison régulière de la MLB le plus regardé depuis 2005, il va de soi que toute l’attention positive apportée à la revisite Champ de rêves C’est ce qui a aidé à convaincre NBCUniversal d’aller de l’avant avec une adaptation de série télévisée à Peacock.

Assez curieusement, Champ de rêves n’est que le dernier de plusieurs films de baseball populaires des décennies passées à recevoir une nouvelle adaptation en série. Il a été annoncé qu’une série télévisée basée sur Une ligue à part est en développement chez Amazon Studios. Pendant ce temps, Le sable obtient une adaptation en série sur Disney +, il y a donc à peu près quelque chose pour tous les fans de films de baseball classiques. Aucun des trois projets n’a encore de date de sortie. Cette nouvelle nous vient de Variety.

