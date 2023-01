L’adaptation cinématographique de Colleen Hoover de It Ends With Us avec Blake Lively et Justin Baldoni

Pour tous ceux qui ne suivent pas la littérature populaire récente, Colleen Hoover est actuellement l’un des auteurs les plus vendus sur le marché, d’autant plus qu’une augmentation du nombre de téléspectateurs en 2022 l’a transformée en une sensation BookTok avec son roman historique. Ça se termine avec nous. Le film a été choisi pour le cinéma en 2019, et depuis lors, les détails de la production ont été largement gardés secrets. Cependant, selon un rapport de Collider, Hoover a pris son TikTok et a fait l’annonce officielle du casting pour les deux stars principales du film. Blake Lively (L’âge d’Adaline) rejoint le casting en tant que Lily, et Justin Baldoni (Jeanne la Vierge) remplira le rôle de Ryle.

Comme elle le révèle dans son message vidéo ci-dessus, Hoover fournit d’abord des informations de base sur son livre. Ça se termine avec nous, debout à l’extérieur de la maison actuelle, maintenant vide, dans laquelle elle a grandi avec sa mère pendant la majeure partie de son enfance. Elle a noté que le livre n’est pas seulement le plus difficile qu’elle ait jamais écrit, mais qu’il est également basé sur sa mère, qui les a sauvés d’une « situation effrayante » quand elle était jeune et les a déplacés dans cette maison derrière elle, créant un « espace d’amour et de joie » qui a changé leur vie. Après avoir réfléchi à l’impact de son travail le plus important devenant un film, Hoover change de vitesse et entre dans l’annonce des deux acteurs principaux du film. Elle cite Blake Lively comme sa « Lily de rêve » et John Baldoni comme un très bon choix pour Ryle. Baldoni devrait diriger la production, tandis que Hoover servira de consultant. Hoover conclut la vidéo avec son enthousiasme pour l’adaptation, et ses 1,3 million de followers partagent sans aucun doute le même sentiment.

La prémisse de Ça se termine avec nous tourne autour d’une jeune femme nommée Lily qui vient de déménager du Maine à Boston pour commencer sa vie après l’université. Elle persévère à travers toutes les luttes que la vie lui lance, aussi difficiles soient-elles, et finit par rencontrer un homme nommé Ryle, pour qui elle développe des sentiments. Elle se rend vite compte que Ryle, un neurochirurgien et autrement trop beau pour être vrai, hésite à toute relation, faisant de la quête pour gagner son cœur un véritable défi. Cependant, avec le temps, elle commence à briser ses barrières et apprend à le connaître. Malheureusement, juste au moment où les choses commencent à prendre une tournure pleine d’espoir, l’ex-petit ami de Lily, Atlas Corrigan, fait une apparition soudaine, menaçant sa relation naissante avec Ryle.

Le film est actuellement en développement avec Wayfarer Studios et Sony Pictures. Aucune date de sortie n'a encore été fixée.





Le phénomène en ligne de Colleen Hoover

Ça se termine avec nous a été publié pour la première fois en 2016 et a acquis une immense popularité dans les années à venir grâce à la sous-communauté littéraire en plein essor de TikTok surnommée « BookTok ». Par date limite, avec plus de 2 milliards de vues sur son profil et à ce jour plus de 20 millions de livres vendus, Hoover est devenue un phénomène unique et est maintenant la romancière la plus vendue aux États-Unis. Elle a écrit cinq des 10 livres imprimés les plus vendus de tous les genres. en 2022, et Ça se termine avec nous a depuis été publié en 43 langues, avec 90 semaines passées en tête de la liste des meilleures ventes du New York Times. De plus, une suite au roman d’amour révolutionnaire intitulé Ça commence avec nous a été publié en 2022.