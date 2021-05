L’adaptation cinématographique de « Batgirl » a déjà des réalisateurs

Il y a eu une longue attente pour la bande solo de « Batgirl », un projet de DC Comics et Warner Bros est resté en gestation pendant des années pour enfin confirmer, à travers un nouveau reportage de « The Hollywood Reporter », que le film sera réalisé par le duo de réalisateurs formé par Adil El Arbi et Bilall Fallah.

Tous deux sont connus pour leur travail dans la bande d’action « Bad Boys for Life », ainsi que pour les épisodes de « Ms Marvel », une série appartenant au MCU qui prépare bientôt son arrivée à Disney.

« Batgirl » présentera également un scénario écrit par Christina Hodson, responsable de « Birds of Prey » et le scénario de « The Flash », qui est déjà en tournage. Kristin Burr, productrice de « Cruella », a également rejoint ce projet, qui jusqu’à présent n’a pas d’actrice principale.

« Avec Batgirl, nous espérons emmener le public dans un voyage amusant et voir une autre facette de Gotham », a déclaré Burr dans un communiqué. «Le scénario de Christina déborde d’esprit. Adil et Bilall ont une énergie excitante et optimiste qui est contagieuse, ce qui en fait les cinéastes parfaits pour ce batiproject. Et je suis très excité de faire partie de l’univers DC, c’est super cool. »

« Batgirl » présentera pour la première fois sur grand écran les aventures en solo de Barbara Gordon, l’un des personnages les plus appréciés des fans de DC Comics, même après son changement de surnom en tant que « Oracle ». Le film a été annoncé en développement depuis 2017, à l’origine avec Joss Whedon en tant que réalisateur.

Whedon a quitté le projet en 2018, notant qu’il n’avait pas d’histoire à raconter au public. Peu de temps après, Hodson a été embauché pour écrire le nouveau scénario du film. Elle exprimerait son enthousiasme à travailler avec le personnage en s’assurant que l’écriture du scénario a été un processus extrêmement amusant.