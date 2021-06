L’adaptation animée de « Uzumaki » anticipe de nouvelles nouvelles

En 2019, le bloc d’animation Adult Swim a anticipé le développement d’une série animée inspirée de « Uzumaki », un manga d’horreur exceptionnel de l’auteur acclamé Junji Ito qui est devenu une référence culte, mais malgré le grand battage médiatique généré, peu de choses ont été révélées sur le projet depuis lors.

Avec la collaboration de Production IG, on sait que « Uzumaki » fera ses débuts sur la chaîne Toonami. Après deux ans d’attente, il semble que le projet fera enfin des révélations intéressantes sur le développement la semaine prochaine.

Merci pour votre patience. Nous aurons quelque chose à partager avec vous la semaine prochaine. – UzumakiAnime (@UzumakiAnime1)

Après avoir fait sa dernière publication en décembre 2020, le compte officiel de « Uzumaki » sur Twitter a présenté le message suivant : « Merci pour votre patience. Nous avons quelque chose à partager avec vous la semaine prochaine. » Jusqu’à présent, il n’est pas clair s’il s’agira d’une nouvelle bande-annonce ou de la révélation de la date de sortie de la série, mais c’est certainement une bonne nouvelle pour ceux qui attendent sa première.

L’année dernière, lors de la présentation du festival virtuel Adult Swim qui a eu lieu cet été, Jason DeMarco, co-fondateur du bloc d’animation à Toonami, a assuré (via ComicBook.com) que « Uzumaki » arriverait cette année, mais qu’en raison de la retards causés par la pandémie, il était difficile de déterminer un moment précis mais ces progrès semblaient prometteurs.

« Uzumaki » présente Hiroshi Nagahama en tant que réalisateur, connu pour son travail avec « Mushishi ou » Les Fleurs du Mal « , avec une musique de Colin Stetson, créateur de la bande originale du premier film d’Ari Aster, » Héréditaire « . Ce sera une production en quatre épisodes qui mettra en vedette une distribution de voix japonaises comprenant Uki Satake, Shinichiro Miki et Toshio Furukawa.

Publié pour la première fois entre 1998 et 1999, puis compilé en un seul volume, « Uzumaki » raconte une histoire qui se déroule dans une petite ville côtière appelée Kurouzu qui subit une terrible malédiction non pas au détriment d’une personne, mais d’un modèle. : la spirale, qui commence à tordre (littéralement et métaphoriquement) chacun de ses habitants.