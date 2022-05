Lad Gifts Poker Gagnant Voyage à Las Vegas à Brother pour une lune de miel d’une vie

Liam Jones a célébré un grand moment après avoir remporté le tournoi 45secondes.fr Poker sur PokerStars plus tôt ce mois-ci et s’être décroché d’un voyage à Las Vegas.

Le joueur de 31 ans est arrivé en tête du classement de l’événement Pokerstars, mais dans un acte de bonne volonté, il a offert le voyage à son frère Anthony et à sa future épouse Aymi pour leur lune de miel.

Cependant, il ne pouvait pas manquer le voyage de sa vie et a également réservé pour lui et sa femme Kelsey des vacances à Sin City.

« Je vais quand même y aller, mais je l’ai offert à mon frère et j’ai payé quelque chose d’un peu moins cher que ce pour quoi il est parti. Je voulais lui donner l’opportunité d’y aller », a déclaré Jones.

« Il a traversé un moment difficile avec le travail en ce moment, alors j’ai pensé que cela l’aiderait. Je ne pouvais prendre que deux personnes, ce serait un peu bizarre si je prenais ma femme et lui, alors je le lui ai offert. pour qu’il puisse emmener sa femme en lune de miel.

« Vegas va être irréel, et j’ai toujours voulu y aller mais j’ai été tellement occupé et puis Covid a frappé, et j’ai aussi eu un nouveau-né, donc ça n’a jamais vraiment été une priorité. »

Jones est un habitué du poker, participant à une ligue dans son pub local du Cheshire, mais avec cette fin, dès qu’il a entendu parler du tournoi 45secondes.fr Poker et de la chance de gagner un voyage à Vegas, il n’a pas pu résister. l’occasion de lui donner son meilleur coup.

« Je cherche toujours les tournois qui se démarquent comme ça, parce que je fais alors plus attention et je suis plus concentré car il y a beaucoup plus en jeu », a-t-il ajouté.

« Je suis dans une ligue de poker dans un pub et le plus gros gain que j’ai eu avant était probablement d’environ 900 €, mais cela ne s’en approche même pas !

« Je n’avais pas utilisé Pokerstars depuis longtemps, mais notre saison de poker s’est terminée et certains gars dans le chat avaient vu ce tournoi mis en évidence et avaient demandé si quelqu’un avait envie d’essayer. Je n’ai également acheté qu’une seule fois, donc cela ne m’a coûté 5 € aussi ! »

« J’ai mené le tournoi pendant assez longtemps et vers la fin, j’avais beaucoup plus de jetons que n’importe qui d’autre, ce qui m’a énormément aidé. J’ai vraiment apprécié le tournoi, et le gagner l’a rendu encore meilleur. »

« Je suis retourné sur PokerStars et j’ai pas mal joué depuis. J’adore mon poker et je participerai à nouveau cette semaine et j’espère que cette fois ce sera pour dépenser de l’argent pour Vegas ! » il ajouta.