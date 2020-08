L’acupuncture soulage le stress pandémique

L’acupuncture est une technique thérapeutique pratiquée depuis des millénaires dans certains pays d’Asie qui s’est développée dans le monde entier, atteignant même le Brésil. Associée à la pratique de placer des aiguilles éparpillées sur le corps d’un patient, la pratique présente plusieurs avantages, qui ont été prouvés par la science au fil des ans, et peut aider les personnes souffrant de problèmes d’anxiété ou de stress pendant la nouvelle pandémie de coronavirus.

Une façon de comprendre à quoi sert l’acupuncture est de comprendre son histoire. Le médecin André Tsai, président du Collège médical d’acupuncture de São Paulo (CMAeSP), explique que la technique est apparue en Chine, il y a entre 3 et 4 mille ans, puis s’est étendue à d’autres pays d’Asie.

Initialement, l’idée de placer des aiguilles dans le corps de la personne avait pour but de stimuler les points d’énergie et de récupérer un «équilibre interne» perdu, ce qui entraînerait des problèmes de santé. Les responsables de la mise en œuvre de la thérapie ont noté les bienfaits qu’ils en ont constatés. «L’acupuncture se développe depuis des millénaires, avec une certaine constance, et les bases sont encore utilisées aujourd’hui», commente Tsai.

Malgré ses origines séculaires, la science occidentale est entrée en contact avec l’acupuncture principalement à partir de 1972. Cette année-là, le président des États-Unis, Richard Nixon, s’est rendu en Chine et a rencontré le dirigeant chinois Mao Tse-tung. L’un des journalistes américains qui ont couvert le voyage a eu une appendicite, a été opéré et, pendant la période postopératoire dans un hôpital chinois, a eu des séances d’acupuncture.

Lorsque le journaliste a écrit sur ce traitement, l’acupuncture a commencé à gagner en popularité en Occident, attirant l’attention des scientifiques occidentaux. «La communauté scientifique a commencé à faire des recherches, à faire des tests en laboratoire. La science confirme les effets de l’acupuncture, mais pas pour tout », explique Tsai.

Mais après tout, sur quoi repose l’acupuncture? La thérapie classique, également appelée acupuncture systémique, consiste à placer plusieurs aiguilles uniformément sur le corps du patient. Les points sur le corps où ils sont placés ne sont pas choisis au hasard, l’idée est que le contact de l’aiguille avec la peau entraîne la libération de substances, comme les endorphines et la sérotonine.

Le médecin explique qu’il s’agit d’une «cascade de réactions neurochimiques», qui se traduisent par la libération de substances favorisant «la relaxation mentale, musculaire et le soulagement des tensions». Par conséquent, les principaux avantages de l’acupuncture impliquent le soulagement des symptômes tels que l’insomnie, l’anxiété, le stress, la dépression et les douleurs corporelles, contribuant également à réduire la quantité de médicaments consommés dans un traitement.

«C’est un complément à d’autres traitements, pour atténuer ces problèmes. Dans les cas très bénins, il peut même être résolu, mais en général, il a cet aspect complémentaire », explique Tsai. Un autre avantage de la technique est qu’il s’agit d’une méthode non pharmacologique, c’est-à-dire qu’elle n’implique pas l’utilisation de substances chimiques.

Cela signifie, selon Tsai, qu’il ne génère généralement pas de réaction allergique ou d’effets secondaires, fréquents dans les médicaments. «Être entre des mains compétentes, cela cause rarement des dommages, même s’ils existent. C’est une méthode non pharmacologique. Réalisés par des professionnels qualifiés, les effets secondaires sont minimes », explique le médecin.

En général, les patients qui ont des séances d’acupuncture éprouvent de l’anxiété, de l’insomnie ou des douleurs chroniques dans certaines parties du corps. Il est important, cependant, de faire attention à qui effectuera les séances d’acupuncture.

«L’acupuncture a été reconnue comme spécialité médicale en 1995. Il est donc recommandé qu’elle soit faite par des médecins, car c’est la personne qui peut poser un diagnostic clinique, pour analyser le cas», commente Tsai. Le diagnostic est important car il y a des cas dans lesquels l’acupuncture n’est pas recommandée, mais une intervention chirurgicale, un exemple est quand un mal de dos est causé par une hernie discale, qui a un traitement spécifique et n’est pas résolu avec la technique thérapeutique .

L’acupuncture pendant la pandémie

André Tsai explique qu’au début de la pandémie, l’acupuncture était classée comme un service hors de la ligne de front de la lutte contre le nouveau coronavirus, et que l’orientation était de fermer les bureaux jusqu’à un ordre de réouverture. Au fur et à mesure du processus, des médecins spécialisés en acupuncture ont rouvert leurs portes.

«Nous adaptons le service selon les règles: sans agglomérations, des consultations plus espacées pour ne pas générer d’attente, des patients plus ponctuels», explique le médecin. A chaque service, les surfaces sur lesquelles repose le patient sont nettoyées, en plus, les aiguilles sont jetées, ce qui devait toujours être fait par les médecins.

Dans l’ensemble, Tsai recommande aux patients présentant des symptômes pseudo-grippaux de ne pas chercher un bureau d’acupuncture. «Nous avons constaté une augmentation du nombre de patients souffrant d’insomnie et d’anxiété, notamment en quarantaine», note le médecin. Il est à noter que, pour ses bienfaits, l’acupuncture est une bonne alternative pour atténuer ces problèmes provoqués par la pandémie, aidant à préserver ou à retrouver un équilibre émotionnel.

Cependant, il est toujours important de s’assurer que la technique est réalisée par un médecin spécialisé en acupuncture. Aujourd’hui, certains accords ont déjà enregistré des médecins et des cliniques, et l’acupuncture est une thérapie complémentaire disponible dans le système de santé unifié (SUS). Il est également possible d’accéder au site Web du Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura (CMBA) et de rechercher des professionnels inscrits.

Types d’acupuncture

Tsai commente que l’acupuncture a évolué au fil des ans et que plus récemment, des alternatives à l’acupuncture systémique sont apparues. La plus connue est l’acupuncture par microsystème, dans laquelle, au lieu de placer plusieurs aiguilles dispersées dans tout le corps, les aiguilles sont placées dans une partie spécifique du corps du patient.

«Selon la pathologie, nous pouvons utiliser plus d’aiguilles dans certaines régions», explique le médecin. Une technique connue qui utilise la notion de microsystème – dans laquelle il y a une représentation du corps entier dans une seule zone de celui-ci – est le sujok, une technique d’origine coréenne dans laquelle les aiguilles ne sont placées que dans les mains.

Il existe également d’autres versions. L’un d’eux est l’auriculothérapie, qui accompagne généralement l’acupuncture classique et consiste à placer de fines aiguilles ou des semestres dans l’oreille. Dans le cas des graines, l’effet de libération de substances n’est pas chimique, mais mécanique, par contact avec l’oreille, elles peuvent donc être remplacées par des sphères métalliques ou des cristaux.

La réflexologie n’implique pas d’aiguilles, mais des massages sur les pieds du patient. L’objectif est le même: amener l’organisme à libérer des substances chimiques et générer une relaxation. En craniopuncture, également microsystémique, les aiguilles sont placées sur le cuir chevelu, le cou et le visage. En fin de compte, Tsai souligne que la méthode utilisée dépend du patient et du médecin.