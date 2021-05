L’actualité de Carlos Carrera, un dilemme pour les cruzazulinos

Depuis que Guillermo Álvarez Cuevas Il a été nommé président du club sportif social et culturel Cruz Azul en 1988, l’équipe n’a remporté qu’un seul titre de champion sur neuf finales disputées. Cela se traduit par 32 ans de management avec huit finalistes, ce qui signifie une période d’échec par rapport au nombre de championnats que d’autres clubs ont remportés au cours de cette période et avec moins de finales disputées.

Pour un grand nombre de fans de Cruz Azul, ce n’est pas normal, encore moins avec la qualité des équipes qu’il a formées en trois décennies. Des entraîneurs et des footballeurs de haut niveau ont signifié un investissement millionnaire qui n’a pas porté ses fruits avec des titres, Cela contraste avec les équipes dont le pouvoir d’achat est plus faible que les équipes ont pu soulever le trophée du champion, voire deux fois.

De ce qui précède, ils ont souvent commencé à se demander pourquoi ce fatalisme. D’abord, ils attribuèrent le malheur à une prétendue malédiction et plus tard à un effet psychologique du défaitisme anticipé. Cependant, lorsque ces possibilités ont été écartées, l’inquiétude s’est concentrée sur Álvarez Cuevas, le président, dont Des informations sur la corruption, la fraude et le trafic d’influence ont commencé à émerger et ont terni l’équipe en raison d’opérations illicites d’achat et de vente de joueurs, ainsi que de matchs truqués.







Grâce au football, la figure d’Álvarez Cuevas est devenue plus visible en tant que personnage identifié pour d’autres crimes et mauvaise gestion commis contre la coopérative Cruz Azul, Entreprise mexicaine de l’industrie de la construction. Ce sujet a attiré le cinéaste Carlos Carrera, qui a été encouragé à faire le documentaire Bleu foncé, bleu ciel avec Carlos Batiz pour aborder les faits liés au blanchiment d’argent, aux sociétés écrans et à une série d’anomalies qui ont été commises au sein de la cimenterie.

Sans date de sortie précise ni forme d’exposition définie, le documentaire devrait sortir en 2021 en tant que série une fois le processus de montage terminé en raison de la quantité de matériel et de recherches collectées. Il faut également considérer, comme une simple probabilité, que Bleu foncé, bleu ciel il peut atteindre le public en même temps que Guillermo Álvarez Cuevas, actuellement fugitif de la justice, est capturé, si cela se produit.







Avec ce travail, le cinéaste Carlos Carrera réapparaît après avoir essayé le cinéma d’animation avec Ana et Bruno. Reconnu pour les mélodrames comme Le crime du père Amaro, Un sort Oui Aucun expéditeur, Le réalisateur opte désormais pour le genre documentaire pour raconter une histoire vraie qui inclut l’histoire tragique de l’équipe de Cruz Azul: ne pas être un champion.

Certains fans vont-ils descendre du bateau? Vont-ils continuer à aimer le maillot malgré ce qui est révélé? Maradona a déclaré que le ballon ne tache pas et qu’en ce sens, les fans ne sont pas responsables des décisions prises par les gens en pantalon long au détriment du club.