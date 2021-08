L’actualisation des soldes d’été du PS Store ajoute 250 autres offres PS5 et PS4

Le PlayStation Store les soldes d’été sont disponibles depuis deux semaines, donc le moment semble venu de lui donner un peu de fraîcheur, n’est-ce pas ? Heureusement, Sony est d’accord et a agrémenté sa longue liste de remises PS5 et PS4 avec de nombreux nouveaux ajouts qui sont en ligne en ce moment sur les vitrines du Royaume-Uni, de l’UE et des États-Unis. Aujourd’hui marque également la fin de certaines baisses de prix préexistantes, alors assurez-vous de capitaliser sur celles-ci si elles sont sur le point d’expirer. Vous êtes ici pour les nouvelles offres du PS Store, alors allons-y. Un dernier rappel : elles sont toutes disponibles jusqu’au 18 août 2021 à minuit.

La liste des offres de jeux PS5 comprend Final Fantasy VII Remake Intergrade pour 49,69 €/49,69 €, Guilty Gear Strive est réduit à 35,99 €/47,99 € et The Nioh Collection à 52,49 €/49,69 €. Ensuite, il y a Assassin’s Creed Valhalla à 34,19 € / 29,99 €, Hood: Outlaws & Legends tombe une fois de plus à 18,74 € / 22,49 €, MLB The Show 21 peut être récupéré pour 42,59 € / 49,69 € et Watch Dogs Legion est à 25,79 € / 19,79 €.

Sur PS4, The Last of Us: Part II est disponible à un prix raisonnable de 26,24 €/29,99 €, Earth Defence Force: World Brothers est déjà réduit à 29,99 €/35,99 € et Persona 5 Royal est à 22,49 €/26,99 €. Nous avons également Pyre pour 5,59 € / 6,99 € – c’est la première fois que le jeu est en vente depuis février 2020. En plus de cela, What Remains of Edith Finch est de 4,79 € / 5,99 €, Bastion est à seulement 2,99 € / 3,74 € (il n’avait pas non plus été en vente depuis plus d’un an avant aujourd’hui), et The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV tombe à 34,99 €/41,99 €.

Pour une liste complète de tous les jeux PS5 et PS4 inclus dans l’actualisation des soldes d’été du PS Store, les utilisateurs du Royaume-Uni et de l’UE doivent se diriger vers ce lien. La vitrine en ligne américaine n’a pas été mise à jour au moment de la rédaction, mais les offres répertoriées ci-dessus sont actives si vous les recherchez. Qu’est-ce qui vous fait envie cette fois-ci ? Partagez votre transport numérique dans les commentaires ci-dessous.