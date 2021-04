L’actualisation de la vente de printemps du PS Store ajoute 250 autres réductions sur PS5 et PS4

La vente de printemps sur le PlayStation Store a reçu une actualisation bienvenue à mi-chemin de son existence pour 2021, apportant 250 autres offres PS5 et PS4 à la vitrine en ligne. Tout comme une poignée de remises sur le lot initial, ces nouvelles baisses de prix se poursuivront jusqu’à minuit le 29 avril 2021. Elles peuvent également être exploitées dès maintenant sur les vitrines du Royaume-Uni, de l’UE et des États-Unis. procédure.

Ce sont des choix minces en ce qui concerne les titres PS5, malheureusement. Marvel’s Avengers est tombé à 23,99 € / 23,99 €, Watch Dogs Legion est à moitié prix à 29,99 € / 29,99 € et Call of Duty: Black Ops Cold War est à 38,99 € / 38,99 €. Ensuite, il y a Planet Coaster: Console Edition pour 27,99 € / 34,99 €, Mortal Kombat 11 Ultimate est de 29,99 € / 29,99 € et Maneater tombe à 20,99 € / 23,99 €. C’est encore une fois les suspects habituels lorsque le nouveau système de Sony est pris en compte.

Au moins, les offres sont un peu plus diversifiées sur PS4. Iron Man VR de Marvel tombe à 20,99 € / 23,99 €, et quelques titres indépendants récents ont déjà baissé de prix. Curse of the Dead Gods coûte 12,79 € / 15,99 €, Olija coûte 8,03 € / 10,04 € et Exit the Gungeon peut être acheté pour 5,59 € / 6,99 €. Nous avons également Crysis Remastered pour 13,74 €, Cuphead tombe à 11,99 € / 14,99 € et Inertial Drift pour 10,71 €. Wasteland 3 est à moitié prix à 24,99 € / 29,99 € et Outer Wilds peut être coupé pour 11,39 € / 14,99 €.

Les pages du magasin ne semblent pas avoir été mises à jour avec ces nouvelles offres au moment de la rédaction de cet article, nous vous recommandons donc de vous diriger vers les prix PS pour jeter un coup d’œil à chaque nouvelle réduction de la vente de printemps du PS Store. Sélectionnez simplement PS5 ou PS4 en haut à gauche, puis votre région choisie en face. Ce n’est donc certainement pas la meilleure liste de baisses de prix que nous ayons jamais vue pour la vitrine en ligne de Sony, mais peut-être qu’il y a un jeu ou deux que vous attendiez ici. Qu’achèterez-vous? Partagez votre courrier numérique dans les commentaires ci-dessous.