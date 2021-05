L’actrice You qui sera Merlina Addams dans la série Netflix de Tim Burton

Mercredi le prochain projet sera appelé Tim Burton, où il reviendra à un vieil amour des années 90, mais cette fois au format série pour le service de streaming Netflix. La première annonce a eu lieu à la mi-février, où ils ont donné les premiers détails de ce que nous allons voir, mais dans les dernières heures, ils ont confirmé que le protagoniste serait Jenna ortega. Qui est-ce?

« Tim Burton prépare une fiction d’action réelle mettant en vedette une adolescente Merlina Addams. Le réalisateur fait ses débuts dans le monde des séries avec ce mystère surnaturel qui se déroule à la Nevermore Academy », était la seule chose révélée en termes d’intrigue et mercredi après-midi, ils ont officialisé leur protagoniste, que vous avez déjà vu auparavant.

Il s’agit de Jenna ortega, 18 ans, née en Californie, États-Unis, d’origine portoricaine et mexicaine. Avec seulement 10 ans, il a eu ses premiers rôles dans des fictions telles que Rob Oui CSI: New York. Le grand pas vers le succès qu’il a franchi lorsqu’il est venu sur Disney Channel avec le programme Coincé au milieu, où il a joué Harley Díaz entre 2016 et 2018.

Sans doutes le projet le plus populaire auquel il a participé était You de Netflix, jouant Ellie Alves. Vous ne l’avez peut-être pas remarqué, mais il a prêté sa voix au personnage principal de Jurassic World: Camp du Crétacé et se prépare à faire partie du cinquième volet de la saga des films d’horreur, pousser un cri.

« Nouveau chapitre. J’espère pouvoir rendre justice à Merlina Addams * clique deux fois * »La jeune actrice a écrit sur son compte Instagram officiel. Pour le moment, nous savons que Mercredi aura huit épisodes et sa date de sortie est inconnue, ainsi que les autres membres. Pendant que les fans demandent Johnny Depp, ont rapporté que Netflix lui avait opposé son veto pour toutes ses productions.