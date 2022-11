L’actrice vétéran Helen Mirren révèle pourquoi elle est venue en Amérique et réfléchit sur le fait de vieillir avec grâce

L’actrice vétéran Hélène Mirrenqui compte près d’une centaine de crédits de film, agit toujours bien dans ses 70 ans, apparaissant dans le prochain Shazam ! Fureur des Dieux film DC, ainsi que la série télévisée de fiction historique Paramount +, 1923. Dans une récente interview avec AARP, elle s’est assise pour parler de la façon dont elle est venue vivre à Butte, Montana.





« J’étais à San Francisco avec la Royal Shakespeare Company, et notre prochain concert était à Detroit quatre jours plus tard. Donc, une poignée d’entre nous a pris le train. Le train est passé lentement. Il n’a pas filé. Cela m’a donné une vue et une vision de l’Amérique que je n’avais jamais vue. Le train s’arrêtait au milieu d’une ville sans gare ou quoi que ce soit. Je me souviens m’être arrêté à Cheyenne, être descendu du train, être entré dans un bar et prendre un verre avec un couple de cow-boys, puis de remonter dans le train. »

Alors que les montagnes Rocheuses et les villes endormies des cow-boys sont loin de la ville animée de Londres où elle est née, il n’est pas surprenant que l’actrice ait une forte familiarité avec les États-Unis après des décennies d’action dans le monde entier. Ce n’était pourtant pas le coup de foudre. Mirren explique que c’est en visitant ces petites villes à travers les États-Unis ruraux qu’elle a changé sa façon de voir le pays :

« Je pense que cette expérience de traverser l’Amérique en train m’a fait comprendre à quel point la géographie est puissante sur la conscience américaine. Quand je suis arrivé dans ce pays, je ne pouvais pas voir ce qui le maintenait en dehors des centres commerciaux. »

Mirren a officiellement obtenu sa citoyenneté américaine en 2017, et elle détient également le titre officiel de Dame, qui lui a été donné par la reine Elizabeth II elle-même. Le titre complet est « Dame Commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique ».





Helen Mirren aime toujours les séances photo

Images de Warner Bros.

Lorsqu’on lui a demandé si elle trouvait les séances photo « fatigantes », Mirren a répondu qu’elle les considérait comme énergisantes. Elle est habillée comme la reine d’Angleterre, la reine égyptienne Cléopâtre, un officier du renseignement militaire, une demi-déesse, un éleveur du début des années 1900 et presque tout le reste. Mais elle ne se contente pas de porter des costumes. Elle s’est également essayée à la couture.

« Je fais moi-même des vêtements, extrêmement mal, et puis je ne les porte presque jamais tellement ils sont affreux. Mais j’aime le processus de fabrication… tous mes petits amis ont dû faire confectionner une chemise par moi. »

Ces petits amis incluent Liam Neeson, feu Peter O’Toole, et son partenaire et mari actuel, Taylor Hackford, qui la considère comme « une femme de type américain ». Elle a également réfléchi à ce qui change – et à ce qui ne change pas, à mesure que vous vieillissez :

« Eh bien, les pensées que tu as quand tu as 16 ans, tu as exactement les mêmes pensées quand tu as 76 ans, ce qui est très ennuyeux… mais d’une autre manière, on change totalement. Je veux dire, je suis une personne complètement différente de celle que j’étais à 22 ou 23 ans. Même votre peau change. Votre corps change. Votre façon de penser change. »

Mirren dit également qu’elle est reconnaissante pour les smartphones, disant qu’elle est « très heureuse de la technologie », même si ce n’est pas toujours facile : « Je dois apprendre à travailler avec ces maudits téléphones, vous savez », a-t-elle dit, n’ayant pas a vérifié son téléphone une fois au cours d’un entretien de près d’une heure.

L’actrice primée aux Oscars, dont la carrière s’étend sur plusieurs décennies de scène, de cinéma et de télévision, est toujours très active. Mirren dépeint le méchant Hespera dans le prochain film de DC, Shazam ! Fureur des Dieuxen salles le 17 mars 2023. Elle tient également un rôle principal dans le Yellowstone préquelle, 1923en streaming sur Paramount+ à partir du 18 décembre.