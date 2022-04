L’actrice qui reviendrait de sa retraite pour Fast and Furious 10

Rapides et furieux

L’interprète a déjà accompagné Vin Diesel et le reste du casting dans d’autres entrées de Fast and Furious. J’y retournerais pour le prochain épisode de la saga !

©IMDBFast and Furious continue d’ajouter des noms

Nous avons récemment appris que la saga Rapides et furieux ajoutera de nouveaux noms pour son dixième épisode. vin Diesel Salutations à Brie Larson l’accueillant à bras ouverts dans la famille de la même manière que Jason Momoa personnifiera l’un des nouveaux antagonistes contre lequel le coriace Dominic Toretto devra se battre. Ce ne sont pas les seuls ajouts !

rapide et furieux 10 Je pouvais compter sur le retour de Ève Mendès dans le rôle de Mónica Fuentes, que nous avons déjà vue dans la deuxième entrée de la franchise sortie en 2003 et aussi dans Contrôle rapide et furieux de 5 pouces 2011. Au début, on la voit comme un agent infiltré dans une organisation de drogue qui est sauvée par Brian O’Conner. Puis dans un caméo, il informe Hobbs que Letty est vivante.

Le retour d’une actrice

La course de Ève Mendès a acquis une notoriété grâce à Jour d’entrainement. Ses crédits incluent des titres tels que Double Deadly Impact, 2 Fast 2 Furious, El Mexicano, Hitch: Seduction Specialist, Ghost Rider, Educating Mom, Holy Motors et le plus récent Rivière perdue 2014. Il est clair qu’elle a été éloignée de l’industrie pendant un certain temps et Rapides et furieux C’est l’occasion parfaite pour le retour.

Cependant, il faut tenir compte de certaines déclarations de Ève Mendès de 2019 si l’on considère la possibilité qu’il revienne à Rapides et furieux. À l’époque, l’actrice a déclaré qu’elle avait « ambition perdue » pour sa carrière cinématographique et qu’elle se consacrait à passer le plus de temps possible avec les deux filles qu’elle partage avec l’acteur Ryan Gosling.

vin Diesel veut les derniers films Rapides et furieux être un événement à retenir et c’est pourquoi il entend réunir le plus de stars possible comme Brie Larson, Jason Momoa, Nathalie Emmanuel, Michelle Rodriguez, Daniela Melchior, Tyrese Gibson, Sung Kang et Ludacris. On peut également s’attendre à voir les retours de John Cena, Kurt Russell, Jason Statham et Charlize Theron.

