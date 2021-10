L’actrice qui apparaît dans les deux films les plus rentables de l’histoire et est désormais une tendance sur Netflix

Parmi les tendances de Netflix Cette semaine, un ajout au catalogue a attiré l’attention de nombreux utilisateurs du service d’abonnement. Et c’est qu’entre films d’horreur à l’occasion de Halloween et des phénomènes comme Le jeu du calmar, Luis Miguel ou Tu, ongle réalisation d’animation se faufiler dans les tendances. Il s’agit de Maya et les Trois et vous serez surpris de savoir qui est son protagoniste.

Cette mini-série créée par Jorge R. Gutierrez raconte l’histoire d’une princesse vivace au cœur de guerrier qui se lance dans une mission pour accomplir une ancienne prophétie et sauver l’humanité de la colère des dieux vengeurs. Neuf épisodes d’environ 35 minutes composent cette fiction dont le protagoniste fait également partie de deux des films les plus rentables de l’histoire.

C’est Zoé Saldana ! L’actrice née dans le New Jersey est la fille d’une mère portoricaine et d’un père dominicain et parle couramment l’espagnol. En ce sens, elle a été convoquée pour diriger le casting qui est complété par les voix de Gabriel Iglesias, Diego Luna, Gael García Bernal, Rita Moreno, Alfred Molina, Allen Maldonado, Danny Trejo et Stephanie Beatriz entre autres chiffres.

Cependant, ce n’est pas la seule production à laquelle elle participe qui peut être appréciée en streaming. Oui ok Maya et les Trois appartient au N rouge, dans Disney+ il existe d’autres films disponibles pour témoigner de ses talents. Mais ce n’est pas la seule chose parce qu’ils sont, justement, les films les plus rentables de l’histoire.

Au 2009, Zoe Saldana -qui s’est également montrée dans Pirates des Caraïbes– était le protagoniste de Avatar, le film réalisé par James Cameron. Il s’est mis à la place de Neytiri et il a appris de première main ce qu’est la vraie reconnaissance par les critiques et les téléspectateurs. Et c’est ainsi qu’il s’est installé comme le long métrage qui a le plus récolté dans l’histoire du cinéma avec 2 847 246 203 € (dollars).

Le succès a suivi pour l’actrice qui s’est ensuite impliquée dans le Univers cinématographique Marvel de la main de gardiens de la Galaxie, où il a également joué aux côtés Chris Pratt et ébloui sur la peau de Gamora, fille de Thanos. Pour cette raison, il est devenu plus tard une partie de Avengers : Fin de partie, qui a soulevé un nombre très similaire : 2 797 501 328 €. Il a également agi dans Avengers : guerre à l’infini, le cinquième film à suivre le classement au box-office. Cela signifie que Zoe Saldana est la seule actrice à avoir participé aux cinq films les plus rentables au monde. Et que sa carrière ne fait que commencer.

