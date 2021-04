L’actrice qui a souffert du syndrome de l’imposteur lorsqu’elle a remporté l’Oscar

Gwyneth Paltrow a une carrière reconnue à Hollywood à 48 ans et parmi ses jalons les plus importants est sans aucun doute son rôle de Alto par Lesseps dans le film Shakespeare amoureux 1998. L’actrice a brillé dans le film et a remporté un Oscar, un Golden Globes et deux Screen Actors Guild Awards avec seulement 27 ans. Cependant, tant de reconnaissance lui a joué un tour et dans une interview a révélé que l’obtention de l’Oscar lui avait provoqué de graves bouleversements car il souffrait du syndrome de l’imposteur. Qu’est-ce qu’il lui est arrivé?

« Je me souviens d'avoir gagné et d'avoir senti que la situation avait changé et il y avait ce sentiment d'avoir tellement d'attention sur moi et tellement d'énergie que c'était vraiment écrasant. » L'interprète a expliqué dans une déclaration à Anna Faris est un podcast non qualifié. Ce que Paltrow ressentait était dommage même d'avoir été nominé pour un Oscar.







«C’était un moment étrange et surréaliste. Il avait le syndrome de l’imposteur. J’étais comme « Je ne peux même pas croire que cela se passe. Est-ce que tout le monde me déteste? » Mon sentiment était contradictoire: d’un côté je pensais que je n’allais pas gagner et en même temps je sentais que tout allait bien», A-t-il ajouté et a donné un nom au phénomène psychologique dont il souffrait.

Le syndrome de l’imposteur affecte les personnes de toutes sortes et leur cause « le sentiment de ne jamais être à la hauteur, de ne pas être assez bon, compétent ou capable, d’être des imposteurs, une fraude », comme expliqué à la BBC par la psychologue spécialiste du sujet, Aida Baida Gil.

L’expert a indiqué que quiconque subit ce trouble suppose «Ce succès est une question de chance et ne le blâme jamais sur votre intelligence mais sur des facteurs externes ou sur le fait que vous avez dû travailler très dur pour y parvenir. C’est lié à des environnements où il y a beaucoup de pression, comme le cinéma.

Paltrow, qui a poursuivi sa carrière pour briller dans de grandes productions comme Marvel, a rappelé qu’elle avait tellement honte qu’elle ne voulait pas quitter sa maison. «Je me souviens de m’être caché trois semaines après chez mes parents. C’était tellement intense. Tout le monde s’attendait à ce que je réussisse mais en fait je me sentais très seul., se souvient-il avec angoisse.