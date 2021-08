L’actrice mexicaine qui brille avec Hugh Jackman dans Reminiscence

Cette semaine, Photos de Warner Bros. Va lancer Réminiscence, le nouveau film avec Hugh Jackman Oui Rebecca Ferguson à la tête. C’est un policier qui se déroule dans un avenir pas trop lointain, où la mer avançait sur le continent et révélait le grand fossé entre riches et pauvres. Là, le protagoniste de Logan il se met à la place de Nick rampe, spécialiste de l’aide à la mémoire, à travers une sorte d’hypnose qui comprend de petits réservoirs d’eau.







Dans Réminiscence, la présence latine est marquée par la main de l’actrice mexicaine Marina de Tavira. L’artiste se met dans la peau de Swati, l’épouse d’un puissant entrepreneur immobilier connu sous le nom de Walter sylvestre (Brett Cullen).

L’actrice est devenue célèbre dans le monde entier en 2018 grâce à Rome, non seulement à cause de l’importance du film de Alfonso Cuarón, mais aussi à cause de son rôle. Marina de Tavira a été nominée pour la meilleure actrice dans un second rôle les Oscars, grâce à ce qu’il a aimé Sofia dans le film qu’il a dirigé Yalitza Aparicio.

Rome, film sorti en 2018. (IMDb)



Il est actuellement en plein tournage De temps en temps, une nouvelle série de Apple TV + axé sur un groupe d’amis et d’expériences en tant que jeunes et adultes. Alors que Réminiscence sera sa première apparition dans Hollywood, cette fiction de la plateforme de streaming va devenir sa seconde chance dans la cour des grands. « J’ai toujours pensé qu’elle était actrice et qu’elle travaillait au Mexique et en espagnol. Mais du coup, savoir que l’on peut passer à une autre langue est intéressant », a-t-il déclaré à aa Le soleil du Mexique.

Les retrouvailles entre Rebecca Ferguson et Hugh Jackman

Les deux chiffres prépondérants de Réminiscence sont ceux de Hugh Jackman Oui Rebecca Ferguson, qui a de nouveau partagé un plateau de tournage après presque quatre ans. En 2017, les artistes se sont mis d’accord sur Le plus grand showman, où ils ont démontré leurs talents de chanteur et ont eu une petite romance à l’écran.

La voix de Rebecca Ferguson fait retomber amoureux un personnage de Hugh Jackman. (Photos Warner Bros.)



Maintenant, dans le film réalisé par Lisa joie (Westworld), seul Ferguson peut à nouveau se montrer chanteur et il le fait à la pelle. Dans Réminiscence, Rébecca il se mettra à la place de Mae, une femme dont pseudo (Jackman) tombe éperdument amoureux et pour lequel son monde prend un virage à 180º avec lequel il enfreint ses propres règles.