L’actrice Marvel qui a révélé de nouveaux détails sur Venom 3

Sony Pictures a annoncé à CinemaCon que le troisième film du symbiote sera une réalité. Comment pourrions-nous voir le personnage de Tom Hardy cette fois-ci ?

©IMDBVenom arrivera avec un troisième opus.

Les scènes de post-crédits Venom : qu’il y ait carnage Oui Spider-Man : Pas de retour à la maison ont fait quelque chose de très clair : le caractère de images sony est sur le point de faire le grand saut univers cinématographique de merveillel pour remplir le symbiote de nouvelles possibilités. En ce sens, après le phénomène du film mettant en vedette Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield, le studio réfléchit déjà à un troisième volet avec Tom Hardy.

Le premier volet est arrivé en 2018 et a fasciné les amoureux de l’univers de Spider-Man. C’est que Eddie Brock il devient le protagoniste de l’histoire en devenant l’hôte du symbiote extraterrestre Venom. De cette façon, cela l’oblige à se battre pour contrôler des capacités extrêmement dangereuses. Ainsi, ils ont besoin les uns des autres pour obtenir ce qu’ils veulent. Après avoir conquis les téléspectateurs, en 2021 est venue la suite qui a doublé ce même pari.

Avant la première, Tom Hardy a exprimé son intention de continuer avec la franchise et d’avoir au moins une trilogie de ce personnage particulier. L’annonce officielle ne s’est pas fait attendre : lors de la CinémaConSony Pictures a annoncé que Venin 3 est en développement, toujours pas de date de sortie officielle. En tout cas, quelque chose comme ça pourrait être attendu d’ici la mi-2023, bien que -plus d’un jour sur le calendrier- ce qui est complexe à prévoir, c’est son intrigue.

On ne sait toujours pas si le post crédite des scènes de Venin 2 Oui Spider-Man : Pas de retour à la maison signifiera un croisement sur l’écran. C’est qu’avec le multivers plus installé que jamais grâce à des productions comme Loki Soit Doctor Strange dans le multivers de la folieil est probable que les théories des fans soient réelles et que les acteurs ne correspondent pas dans le MCU. Mais en se concentrant sur les personnages de la franchise, il y a de bonnes nouvelles pour les fans.

En dialogue avec Variety, michelle williamsactrice qui donne vie à Anne Wey et qui vient d’annoncer la grossesse de son troisième enfant, n’a pas hésité à évoquer une éventuelle participation au film symbiote. « J’ai bien l’intention de continuer à être dans la saga. j’espère vraiment que ça arrivera», a-t-il assuré. Bien que son personnage soit déjà fiancé à sa compagne, sa performance dans Venin 3 cela pourrait tout changer dans l’équilibre émotionnel d’Eddie. Il ne reste plus qu’à attendre d’autres avancées !

