L’actrice Marvel qui a été bloquée sur Instagram après avoir publié des spoilers pour Hawkeye

Ce n’est pas une nouvelle que le Univers cinématographique Marvel vit l’une de ses meilleures années en matière de premières. C’est qu’après avoir mis ses sorties sur pause courant 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, le studio est revenu avec des films au niveau de Veuve noire ou Éternels et des séries comme WandaVision Oui Oeil de faucon, parmi beaucoup d’autres. Cependant, l’une des actrices qui a excellé dans la production a été censurée.

Il s’agit de Florence pug, le jeune interprète qui a participé à des productions très réussies telles que Milieu Oui Petite femme. Mais tous ces projets font désormais partie du passé, car depuis qu’il a rejoint l’entreprise de Kevin Feige, était chargé de conquérir les fans. Depuis cette année, il personnifie Elena Belova, la soeur de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) qui a été présenté dans Black Widow.

Mais ce n’est pas tout, car la scène post-générique du film laissait beaucoup à développer sur le personnage. Depuis que sa sœur est décédée à la suite des événements de Avengers : Fin de partie, la jeune Black Widow cherche désormais à se venger. Pour cela, il veut tenir pour responsable Clint Barton (Jeremy Renner)En ce sens, dans le dernier chapitre publié de Oeil de faucon dans Disney +, est réapparu sur l’écran Marvel pour remplir sa mission.

Après quelques heures de lancement de l’épisode, la comédienne a publié les images de son caméo dans Instagram. Et c’était un sérieux problème ! Bien que sa participation à la série ait déjà été confirmée, les fans n’ont rien bien compris qu’elle partage des spoilers sur son profil et les réactions négatives l’ont amenée à être bloqué du réseau social. Plus tard, il a publié une déclaration pour expliquer qu’il n’avait pas de mauvaises intentions.

« Je n’aurais jamais imaginé que publier quelque chose avec amour sur une émission dans laquelle je participe pourrait être supprimé. Mais nous y sommes. Quelqu’un s’en est plaint, alors j’ai été empêché de publier ma propre apparition dans l’émission dans laquelle je joue. Plus que ridicule”. De cette façon, l’actrice Marvel a conclu : «Être à Hawkeye est un privilège et je remercie tous ceux qui m’ont accueilli sur et hors plateau, et tous ceux qui regardent.”.

