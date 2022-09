L’actrice Madisynn de She-Hulk réagit aux mèmes des médias sociaux de l’émission

She-Hulk : avocate a livré des moments et des personnages inattendus au cours de ses six épisodes, mais l’arrivée de Madisynn – avec deux N, un Y, mais pas là où vous pensez – a immédiatement fait le paradis des mèmes pour les utilisateurs des médias sociaux. C’est plus que approprié compte tenu de la part de la série qui tourne autour des opinions et des modes sur les réseaux sociaux, et l’actrice Patty Guggenheim a récemment réagi à la façon dont le personnage s’est emparé d’Internet.





Depuis son apparition dans l’épisode 4 de Elle-Hulkdans lequel elle a été transportée à travers d’autres mondes et a fini par devenir la meilleure amie du sorcier suprême préféré de tous, qu’elle a affectueusement nommé « Wongers », il a été difficile d’éviter les différents messages en ligne mettant en vedette le personnage super imposé dans d’autres films, y compris le MCU est propre Avengers : Fin de partie. Maintenant, Guggenheim a répondu à l’idée que son personnage idiot pourrait éventuellement affronter Thanos, racontant Marvel.com:

« Je veux dire, Thanos et moi. Avez-vous vu celle-là? Je sais qu’elle pourrait [defeat him]! C’est juste drôle de voir les Infinity Stones avec un verre à la main, ça m’a vraiment fait rire. Ça a été très, très divertissant et très amusant. »

Elle-Hulk l’acquisition de la création unique de Guggenheim est entièrement due à l’amour personnel de l’actrice pour la réalisatrice Kat Coiro, avec qui elle a déjà travaillé sur plusieurs projets. Elle a précédemment expliqué que tout ce que Coiro fait et qui a un rôle pour elle est une évidence, quelque chose que Madisynn connaîtrait très bien.





Patty Guggenheim a été attirée par Madisynn par la description du personnage

Bien que Patty Guggenheim donnerait n’importe quoi pour travailler sur n’importe quel projet dans lequel Kat Coiro est impliquée, il y avait quelque chose dans la description de Madisynn qui lui avait été donnée qui « débloquait quelque chose » chez l’actrice et rendait impératif qu’elle assume ce rôle. Elle a commenté :

« Kat Coiro et moi avions travaillé ensemble sur une émission… alors elle me connaissait pour ce rôle. Elle m’a appelé et j’ai auditionné par chat vidéo et c’est comme ça que je suis entré dans ce monde. [In the script it said] ‘toujours un problème’ et cela a débloqué quelque chose en moi. Je pense que tous les épisodes sont particulièrement drôles. Cet épisode m’a vraiment frappé d’une manière si profonde. En fait, j’ai fini par connaître l’écrivain, Melissa Hunter. Quand j’ai découvert qu’elle l’avait écrit, je me suis dit, oh mon Dieu. Nous avons parlé et elle était ravie que ce soit quelqu’un qu’elle connaissait et j’étais ravie que ce soit quelqu’un que je connaisse. J’étais juste époustouflé. Elle est brillante. »

Alors que le temps de Madisynn dans le MCU semble être terminé maintenant, il y a toujours une chance qu’elle puisse faire une autre apparition à un moment donné, notamment pour son amitié attachante avec Wong, qui est évidemment un long séjour dans l’histoire de Marvel Cinematic Universe. Pour l’instant, She-Hulk : avocate se dirige vers sa finale et quelles que soient les nouvelles surprises en magasin.