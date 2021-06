L’actrice la plus rentable d’Hollywood est latino-américaine

Ces dernières années, il y a eu un bond dans le contenu et les interprètes d’Amérique latine qui sont arrivés dans des pays étrangers et les ont conquis de manière remarquable, comme cela s’est produit avec Qui a tué Sara ? aux Etats-Unis. Récemment, une liste de noms de blockbusters hollywoodiens a été publiée et à la surprise de beaucoup, l’actrice qui mène le classement est de notre région. Fierté!

Il faut souligner que bien qu’il y ait toujours eu des acteurs latinos qui voyagent en Amérique du Nord pour poursuivre leur carrière, il n’arrive pas normalement que l’un d’entre eux se positionne comme la personnalité la plus populaire auprès du public. Outre leur propre talent et savoir choisir quel projet réaliser, c’est aussi grâce aux services de streaming, qui permettent à leurs bibliothèques d’avoir des séries ou des films d’autres pays.

A travers leur site internet, où ils se consacrent à l’analyse des chiffres, Les nombres a publié une liste des noms les plus rentables de 2021 et l’actrice qui se trouve dans le plus haut est Eiza González. Alors qu’il est classé cinquième sur la liste derrière Samuel L. Jackson, Tom Holland, Liam Neeson et Will Smith, Dépasse largement Margot Robbie et Brie Larson du côté du quota féminin.

Bien sûr, ce succès de la Mexicaine est dû au fait que ces dernières années elle a fait partie de grandes productions hollywoodiennes, telles que Baby Driver, Alita : Battle Angel, Fast & Furious : Hobbs & Shaw, Paradise Hills Oui Injecté de sang. Cette année, leurs rôles dans Ne t’inquiète pas, je prends soin de toi, à partir du service de streaming Netflix, et Godzilla contre Kongpar Warner Bros. pour la plateforme HBO Max.

L’actrice de 31 ans est en passe de devenir la prochaine Salma Hayek, disent beaucoup, et il faut dire qu’elle fait des pas de géant. Sur Instagram, il a fait référence à cette réalisation et a écrit : « Pour moi, c’est un moment que je n’aurais jamais pensé voir. Pour mon peuple. Les Mexicains. Les Latinos CROYENT TOUJOURS. Parce que les autres se soucient de nous et que je tiens à vous. Je suis très fier de cela. ».