L’actrice Esme Bianco porte plainte contre Marilyn Manson

En février dernier, Marilyn Manson a été la cible de fortes accusations de la part de son ex-partenaire, l’actrice Evan Rachel Wood, qui, avec de nombreuses autres femmes, a qualifié la musicienne d’abus, de manipulation émotionnelle et de harcèlement criminel lorsqu’elle était mineure.

Manson aurait nié toutes ces accusations, notant que toutes leurs relations intimes étaient de nature consensuelle. Cependant, cela n’a pas empêché la perte de plusieurs contrats de disques et apparitions à la télévision.

Parmi les victimes qui ont élevé la voix contre Manson se trouve Esme Bianco, une actrice britannique de 38 ans connue pour son travail sur les premières saisons de « Game of Thrones », qui a intenté une action en justice contre le musicien.

Selon Consequence Of Sound, Bianco a déposé une plainte contre Brian Warner (vrai nom du musicien) avec des accusations d’abus physiques et sexuels, ajoutant également celle de traite d’êtres humains. Le procès aurait été déposé aujourd’hui (30 avril) devant un tribunal de district de Californie.

Le procès affirme que Manson a violé les lois californiennes sur la traite des êtres humains et les abus. Bianco souligne que, parce que son visa de travail a été accordé sous prétexte d’apparaître dans certains des projets cinématographiques de Manson, il a pu la contrôler en menaçant de retirer son visa si elle faisait quelque chose qu’il n’aimait pas.

Dans une déclaration aux Rolling Stones, Bianco a noté que de nombreuses victimes de Manson restent silencieuses, mais en élevant la voix, il ne cherche qu’à empêcher le musicien de détruire la vie de plus de gens. En plus de perdre son contrat avec le label Loma Vista et le contrat avec son agent, les apparitions de Manson dans diverses séries télévisées ont été annulées plus tôt dans l’année.