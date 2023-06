L’actrice Domino Zazie Beetz met fin aux rumeurs sur l’apparition de Deadpool 3

Mw-tech Harvey Scie circulaire sur table d'atelier diam. 250mm 2,25kw 230V butée 91cm MW-Tech Harvey TZ3M36

Scie circulaire sur table de qualité professionnelle avec unité de sciage à vis sans fin. La scie TZ3M36 a été conçuepour des niveaux de qualité, de fonctionnalité et de confort d'utilisation les plus exigeants. L'attention portée aux détails garantit aux menuisiers des années de fiabilité et de stabilité de travail dans l'atelier. La table en fonte rectifiée est très profonde permettant une coupe plus sûre du bois, le guide d'onglet est muni d'un compas et la butée pouvant être installée en position haute ou basse, sont un aperçu des caractéristiques haut de gamme de cette nouvelle scie à table aux qualités innovantes. Atouts de la TZ3M36: Table en fonte extra profonde, rectifiée avec précision, 800 mm Guide d'onglet COMPASS unique Le système de changement rapide breveté vous permet de changer la protection de la scie et le couteau diviseur en quelques secondes sans retirer l'insert de la table Guide de scie robuste à rainure en T avec double position, haute et basse Protège lame transparent avec protection optimisée Inclinaison de la lame par engrenage à vis sans fin, massif monté directement sur l'armoire en fonte Système de collecte de la poussière intégré Guide d'onglet COMPASS MG-36 La structure unique du MG-36 permet un réglage de l'angle jusqu'à 1/20ème de degré avec précision. Chaque partie du corps et du guide d'onglet sont fabriqués en alliage d'aluminium T-6 de qualité aéronautique et d'acier trempé, puis entièrement fraisée avec précision par CNC sans aucun processus de modelage. Chaque pièce en aluminium est anodisée avec une couleur et une finition magnifique. La butée bascule et est dotée d'un réglage fin. Elle peut être utilisée d'une seule main et toutes les graduations sont marquées au laser. Les butées marquées sont à -60°, -45°, -22,5°, 0°, +22,5°, +45°, +60°. Système de guidage à rainure en T très résistant Le système de guidage peut être déplacé librement et en douceur. La butée parallèle peut être placée en position vers l'avantou vers l'arrière. La position arrière est pratique pour de nombreuses opérations de découpe et de coupe transversale. La largeur de coupe longitudinale peut être facilement lue grâce aux doubles échelles grossissantes indépendantes. Les positions haute et basse de la butée permettent à l'opérateur de régler la hauteur de la butée pour l'adapter au mieux à la pièce à travailler, pour un fonctionnement plus sûr. Engrenage à vis sans fin L'élévation et l'inclinaison de la lame de scie circulaire sont toutes deux contrôlées par un engrenage à vis sans fin. En actionnant la roue de hauteur ou celle d'inclinaison, la vis fait tourner l'agrégat de la lame et entraine le mécanisme de la broche. C'est l'ensemble composé de la lame de scie et du couteau diviseur qui s'inclinent ou s'élèvent ensemble. Ce mécanisme fait en sorte que la position de la lame est toujours juste et précis. Protection innovante et conductrice de la lame de scie La protection transparente spéciale de la lame de scie offre une bonne...