L’actrice d’Obi-Wan Kenobi révèle que son personnage utilisera un sabre laser

Chehoma Fauteuil Gabin et son coussin

Beau fauteuil mixte rotin et tissu. Ce fauteuil réussit l'alliance originale du rotin tressé et du polyester. Le cadre est en hévéa tandis que l'assise rembourrée est recouverte d'un polyester gris très doux. Une partie du dossier est également rembourrée suivant le même procédé que l'assise. Le dossier et