L’actrice d’Harry Potter qui ne reviendrait jamais dans la franchise JKRowling

Harry Potter C’est l’une des franchises les plus importantes et les plus connues de l’industrie cinématographique. Mais, malgré le succès, tout n’était pas rose pour certains acteurs.

Bien qu’il n’ait jamais disparu de la mémoire collective, Harry Potter est à nouveau sur toutes les lèvres fin 2021. En effet, le premier film de la saga avec Daniel Radcliffe a eu 20 ans et Warner Bros a décidé de le célébrer en grand. Afin de commémorer la première première de La pierre philosophale le studio a réédité le film dans les salles et l’a gardé dans les salles pendant un mois, faisant revivre les temps anciens pour ceux qui ont grandi avec l’histoire du garçon qui a vécu.

Cependant, les célébrations Harry Potter ils ne se sont pas arrêtés là. C’est que, le 1er janvier, HBO Max a ajouté une franchise spéciale à son catalogue. Dans ce documentaire intitulé 20e anniversaire de Harry Potter : retour à Poudlard, l’ensemble du casting des films a été assemblé sur les anciens plateaux de tournage. De plus, Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson ont été les grands hôtes de ces retrouvailles.

Même si, à vrai dire, plus d’un des membres de la première bande était absent. Au-delà des défunts, comme Alan Rickman ou Richard Harris (le premier Dumbledore), il y a une actrice qui ne se retrouverait plus avec la production de Harry Potter. En effet, comme elle l’a elle-même avoué, elle a vécu une expérience terrible malgré sa participation à l’un des films les plus légendaires du cinéma.

Voici Zoe Wanamaker, l’actrice qui dans La pierre philosophale instructeur de vol usurpé Rolanda Hooch. Selon l’histoire, c’est elle qui a appris aux protagonistes à voler sur leurs balais avant le premier match de Quidditch. Ce personnage a disparu après le premier volet et ce n’est que maintenant, au milieu des célébrations des 20 ans, que la vraie raison a été connue.

« Certains acteurs ont signé pour trois films, mais l’argent était si peu que je me suis senti insulté et j’ai signé pour un seul. S’ils me voulaient pour une suite, ils devraient augmenter leurs tarifs.», a avoué Wanamaker avant Le télégraphe où l’actrice a également décrit la franchise comme « terrible”. Apparemment, la différence de salaire a fait des ravages dans cette production puisque ce n’est pas la première fois que des plaintes ont été entendues sur les paiements des acteurs.

