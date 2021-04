L’actrice d’Harry Potter Helen McCrory est décédée à l’âge de 52 ans

Helen McCrory. Image: Jeff Spicer / Getty Images







Le mari d’Helen, Damian Lewis, a confirmé la triste nouvelle dans un communiqué.

Helen McCrory, qui est surtout connue pour ses rôles de Narcissa Malfoy dans le Harry Potter franchise et Polly Gray dans Peaky Blinders, est décédé à l’âge de 52 ans.

Dans une déclaration partagée par son mari et collègue acteur Damian Lewis sur les réseaux sociaux, il a déclaré: «J’ai le cœur brisé d’annoncer qu’après une bataille héroïque contre le cancer, la belle et puissante femme qu’est Helen McCrory est décédée paisiblement à la maison, par une vague d’amour d’amis et de famille.

Elle est morte comme elle a vécu. Sans peur. Dieu, nous l’aimons et savons à quel point nous sommes chanceux de l’avoir eue dans nos vies. Elle a flambé si vivement. Vas-y maintenant, petite, dans les airs, et merci.

Ainsi que ses rôles préférés de fans dans Harry Potter (comme la mère de Draco Narcissa) et comme la matriarche de la famille Shelby dans Peaky Blinders, Helen était également connue pour ses rôles dans le film de James Bond Skyfall, La reine et Penny terrible.

Nos pensées vont à la famille, aux enfants, aux amis et aux proches d’Helen.

.

