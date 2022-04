L’actrice d’Euphoria qui était dans The Handmaid’s Tale et vous avez oublié

Curiosités

La série HBO a lancé sa deuxième saison plus tôt cette année. Zendaya et l’ensemble du casting ne reviendront que pour une troisième saison dans quelques années.

©IMDBEuphoria est sorti en 2019.

Ça ne fait pas de doute que euphorie C’est l’une des meilleures séries qui sortent de HBO au dernier moment. Créé par Sam Levinsoncette fiction mettant en vedette Zendaya (le plus jeune vainqueur d’un Emmy pour ce qui a été fait comme rue dans cette émission) se concentre sur un groupe de lycéens et comment ils traversent une étape aussi complexe que celle de l’éveil sexuel et de la définition de leurs identités.

Parmi sa large distribution, on compte des artistes tels que Jacob Elordi et Alexa Demiainsi qu’une actrice qui bien avant de devenir une star de euphorieil était dans Le conte de la servante. Elle est l’une des actrices qui a eu la plus grande présence dans la deuxième saison et qui est devenue non seulement l’un des personnages les plus importants mais aussi un talent qui a confirmé qu’il fallait lui prêter attention dans ses futurs projets.

On parle de sydney sweeneyactrice que l’on a également vue en 2021 dans une super production de hbo max Quoi Le Lotus Blanc. L’actrice qui a donné vie à Cassie dans euphorie Il a eu son premier grand rôle dans Le conte de la servantealors qu’il faisait partie des première et deuxième saisons de l’émission dirigée par elizabeth mousse. Comme cela s’est produit avec plusieurs des personnages féminins de la série, l’avenir de son personnage n’était pas très encourageant.

Dans Le conte de la servante, Sweeney s’est chargé de l’interprétation eden spencer. Avec une grande dévotion pour la parole de Dieu, il était l’une des personnes à l’intérieur Galaad qui a acheté à 100% le message des autorités et a décidé d’aligner sa vie sur celle de la religion qui régnait sur la ville. C’est ainsi qu’elle s’est mariée avec pseudole conducteur de Fred Waterfordà qui elle se présentait comme un outil de procréation désireux de remplir le rôle que les femmes avaient dans cette ville : être des dispositifs de reproduction.

+ La fin tragique d’Eden dans The Handmaid’s Tale

Comme indiqué ci-dessus, la fin de Eden ce n’était pas le meilleur de tous. C’est que, vers le deuxième épisode de la deuxième saison, elle rencontra son destin tragique, étant punie par les autorités de Galaad. Après s’être rendu compte que pseudo il ne voulait entretenir aucun type de relation avec elle parce qu’elle était mineure (elle avait à peine 15 ans), il a commencé à remarquer d’autres hommes. C’est ainsi qu’il a rencontré Isaac, un jeune homme dont elle est tombée amoureuse et avec qui elle voulait s’enfuir, et avec qui elle a été condamnée à mort pour adultère. Comment sa vie s’est-elle terminée ? Tragiquement noyé dans une piscine, dans l’une des séquences les plus choquantes de la série.

