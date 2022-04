L’actrice d’Elite qui pourrait ne pas revenir dans la saison 6 de Netflix et qui a fait ses adieux cachés

in

La cinquième saison de Élite est déjà disponible en Netflix. À cette occasion la série espagnole de la plateforme a créé huit nouveaux épisodes dans lesquels le drame scolaire, l’intimidation, l’abus de drogue et d’alcool sont les principaux protagonistes. Une histoire qui, sans aucun doute, a de nouveau attiré des milliers de fans à travers le monde et qui, en une semaine seulement, est devenue un phénomène mondial.

En effet, ce n’est pas seulement l’intrigue qui a retenu l’attention des fans, mais le retour de Itzan Escamilla comme Samu, Claudia Salas comme Rebe, Georgina Amorós comme Caye, Pol Granch comme Phillippe, Manu Rios comme Patrick, Martina Cariddi comme Mencía et Carla Díaz comme Ari Il a été digne d’applaudissements. Les acteurs sont revenus pour interpréter leurs personnages bien connus qui ont dû faire face à de nouveaux problèmes tout au long de la cinquième édition.

Cependant, la vérité est que la cinquième saison de Élite Il a également eu l’incorporation de grands artistes tels que Valentina Zenere Oui André Lamoglia. Ces interprètes, elle d’Argentine et lui du Brésil, ont rejoint la série pour donner vie à isadora et Ivan respectivement et ils sont venus à Las Encinas pour tout changer. Mais, la vérité est que le fait qu’ils aient rejoint le casting pourrait indiquer que l’un des anciens protagonistes pourrait partir.

André Lamoglia et Valentina Zenere dans la série. Photo : (@netflixes)

C’est que, compte tenu de la fin de la cinquième partie, tout indique que Georgina Amorós, qui donne vie à Cayetana, n’a pas pu revenir dans la prochaine édition qui est déjà confirmée. Apparemment, le fait qu’elle ait été renvoyée de Las Encinas et qu’elle ne soit plus l’employée de ménage serait une indication pour confirmer qu’elle ne sera pas dans la sixième tranche. Que oui, la vérité est que son renvoi de l’école est passé inaperçu car il n’a dit au revoir qu’à Rabbi (Caludia Salas) et pas le reste.

Caye et Rebe en Elite. Photo : (Netflix)

Néanmoins, il convient de noter qu’après avoir perdu son emploi à l’Institut de Madrid, Cayetana se rend à l’autre bout de la ville pour rencontrer son amie, Philippe (Alex Monner) et commencer une nouvelle histoire. A tel point qu’en réalité, on ne sait pas quel sera son sort car son histoire a laissé plus de questions que de réponses, mais les fans ne savent pas s’ils la reverront. Même si, à vrai dire, la sixième saison de Élite pourrait être présent, mais dans une moindre mesure.

