L’actrice de We are Dead qui a également participé à The Squid Game

Un interprète de The Squid Game fait également partie du nouveau succès sud-coréen : We are Dead. Reconnaissance en temps de streaming.

©IMDBNous sommes morts

La Corée du Sud continue d’avoir un impact sur la culture pop postmoderne avec des phénomènes tels que la k-pop à la série à succès mondial Le jeu du calmar. Maintenant, c’est au tour d’un autre spectacle qui vient de ce pays : Nous sommes morts. L’émission est basée sur le webtoon Maintenant à notre école de l’auteur Joo Dong-geun paru entre 2009 et 2011. L’intrigue ? Assez simple mais dérangeant : de jeunes élèves sont piégés dans leur école en pleine invasion de zombies et font tout pour survivre.

Le spectacle a été créé en Netflix le 28 janvier et fait déjà partie des contenus les plus vus de la plateforme, avec ses 8 épisodes qui durent environ entre 50 minutes et une heure. Autre chose : il y a un visage familier dans Nous sommes morts. Oui, l’actrice Le jeu du calmar, Lee Yoo-mi fait partie de cette nouvelle fiction personnifiant Lee Na-Yeon.

Une actrice en pleine ascension

Rappelons-nous : dans Le jeu du calmar, l’actrice prête son corps à Ji-yeong, qui après avoir eu une conversation émouvante avec Kang Sae-byeok décide de lui céder sa place pour participer à la finale du concours, ce qui revient à lui donner la vie. Dans ce cas, elle pense que sa rivale a plus de raisons de passer à autre chose, comme revoir sa mère, récupérer son frère et se rendre sur l’île de Jeju.

Né le 18 juillet 1994 et formé à l’Université de Cheongwoon, l’interprète a une carrière intéressante dans le domaine. Il a participé à des fictions telles que 365: Répétez l’année, My Holo Love, Doctor John, Children of the 20th Century, The Night Watchman Oui futur garçon, entre autres. Son visage est reconnu dans le monde du streaming car il était présent dans trois émissions populaires sur la plateforme Netflix.

Les médias sociaux sont également un endroit où cette actrice populaire trouve une niche. Parce que? Vous avez juste besoin de voir votre compte Instagram dans lequel elle compte près de 7 millions de followers alors qu’elle ne suit que 429 comptes. Des publics hétérogènes ont été captivés par cette interprète qui profite de toutes les opportunités qui se présentent à elle dans l’industrie du divertissement.

